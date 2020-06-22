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Ставка рефинансирования в Беларуси будет снижена до 7,75%

22.06.2020 13:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Хорошая новость для кредитополучателей. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. С 1 июля она составит 7,75 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это исторический минимум. 

Соответствующее решение принято на фоне замедлившейся инфляции. Сегодня она ниже прогноза.

Ставка рефинансирования в Беларуси будет снижена до 7,75%

Подобная картина складывается и в странах  торговых партнерах Беларуси, где банки также активно снижают свои ключевые ставки. В этих условиях финансовый регулятор продолжил смягчение денежно-кредитной политики. В Нацбанке считают, что это позволит сохранить ценовую и финансовую стабильность. 

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Хорошая новость для кредитополучателей. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. С 1 июля она составит 7,75 %...
 
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