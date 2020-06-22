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Ставка рефинансирования в Беларуси будет снижена до 7,75%
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хорошая новость для кредитополучателей. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. С 1 июля она составит 7,75 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это исторический минимум.
Соответствующее решение принято на фоне замедлившейся инфляции. Сегодня она ниже прогноза.
Подобная картина складывается и в странах – торговых партнерах Беларуси, где банки также активно снижают свои ключевые ставки. В этих условиях финансовый регулятор продолжил смягчение денежно-кредитной политики. В Нацбанке считают, что это позволит сохранить ценовую и финансовую стабильность.
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Новости Беларуси. Хорошая новость для кредитополучателей. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. С 1 июля она составит 7,75 %...
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