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Правительство назначило нового зампреда «Белнефтехима»

22.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Правительство назначило нового зампреда «Белнефтехима»

Постановлением Совета Министров от 19 июня 2020 года №350 назначен новый заместитель председателя концерна «Белнефтехим», сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
 
На должность зампреда концерна назначен Андрей Сойко. Этим же постановлением советником-посланником посольства Беларуси в Италии назначен Дмитрий Ярмолюк.
 
 
 
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Постановлением Совета Министров от 19 июня 2020 года №350 назначен новый заместитель председателя концерна «Белнефтехим», сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
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