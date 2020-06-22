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Правительство назначило нового зампреда «Белнефтехима»
22.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Постановлением Совета Министров от 19 июня 2020 года №350 назначен новый заместитель председателя концерна «Белнефтехим», сообщили
На должность зампреда концерна назначен Андрей Сойко. Этим же постановлением советником-посланником посольства Беларуси в Италии назначен Дмитрий Ярмолюк.
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Постановлением Совета Министров от 19 июня 2020 года №350 назначен новый заместитель председателя концерна «Белнефтехим», сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
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