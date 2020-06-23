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Максим Рыженков о старте подготовки к ЧМ 2023 года: ребята соскучились по нормальным поединкам с противниками
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу приступила к подготовке к квалификации чемпионата мира-2023, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соперники наших ребят – сборные Албании и Кипра. В группе А значится и команда Португалии. Две лучшие дружины квартета продолжат борьбу. Главный тренер сборной Беларуси Ростислав Вергун вызвал на сбор 19 баскетболистов, в числе приглашенных много молодежи.
Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:
Учебно-тренировочный кемп пройдет с 22 июня по 12 июля. Основная задача тренерского штаба – просмотреть ребят, определить их физическую форму и как можно скорее восстановить всех после затяжной паузы, выведя на пик.
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Максим Рыженков о старте подготовки к ЧМ 2023 года: ребята соскучились по нормальным поединкам с противниками
Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу приступила к подготовке к квалификации чемпионата мира-2023, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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