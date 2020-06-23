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Как у младенца: названы самые полезные продукты для кожи лица
Источник материала: ОНТ
Продукты, которые стоит употреблять для здоровой кожи, перечислила диетолог Ольга Деккер на своём YouTube-канале,
По ловам специалиста, регулярно стоит включать в свой рацион свежие, замороженные или сушёные фрукты и ягоды, зелень и овощи. Они содержат большое количество витамина В и С.
Отлично восполняют недостаток меланина – бананы, хурма и орехи, гемоглобина – яблоки и гранаты, бета-каротина и витамина А – оранжевые и красные плоды.
Что касается кисломолочных продуктов, то здесь диетолог рекомендовала употреблять сыр и творог, поскольку в них содержится больше количество кальция.
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Продукты, которые стоит употреблять для здоровой кожи, перечислила диетолог Ольга Деккер на своём YouTube-канале, сообщает РИА Новости. По ловам специалиста,...
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