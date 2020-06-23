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Ходченкова напугала поклонников фото с пробежки

23.06.2020 14:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ходченкова напугала поклонников фото с пробежки

Российская актриса Светлана Ходченкова обеспокоила своих поклонников новым снимком. 37-летняя звезда поделилась в Instagram кадрами с пробежки и напугала фанатов.

На фото актриса предстала в обтягивающих шортах, футболке и толстовке. Многие подписчики знаменитости отметили, что Ходченкова выглядит чересчур худой, и предположили, что у нее проблемы со здоровьем.

При этом многим фотографии понравились. Фанаты пришли в восторг, отметив, что красота Ходченковой очень естественная.

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Российская актриса Светлана Ходченкова обеспокоила своих поклонников новым снимком. 37-летняя звезда поделилась в Instagram кадрами с пробежки и напугала фанатов. На...
 
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