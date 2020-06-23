|
В Минске пройдет бесплатный фестиваль пива и стрижек
Источник материала: Tut.by
Фестиваль BarBeerFest объединит 13 столичных барбершопов и салон красоты. Мастера приглашают тех, кто последние несколько месяцев избегал парикмахерских и барбершопов, заглянуть на стрижку. Участники феста смогут бесплатно посетить один из салонов, а заодно попробовать новый сорт напитка. Барбер салона FAZA Егор Кондратов подчеркивает:
— Мы понимаем, что сейчас особенно важно обеспечить безопасность наших посетителей не на 100%, а на 1000%. И мы сделали для этого все возможное: купили маски и антисептики, будем дезинфицировать помещения.
Для того, чтобы попасть к мастеру, необходимо пройти предварительную регистрацию: заполнить
Прием заявок от желающих попасть на бесплатный фестиваль продлится до 27 июня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фестиваль пива и стрижек BarBeerFest White Hope пройдет 30 июня в Минске. В этот день минчане, которые провели долгие месяцы на самоизоляции, смогут получить бесплатную...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)