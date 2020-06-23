В Минске пройдет бесплатный фестиваль пива и стрижек

Источник материала: Tut.by

Фестиваль пива и стрижек BarBeerFest White Hope пройдет 30 июня в Минске. В этот день минчане, которые провели долгие месяцы на самоизоляции, смогут получить бесплатную «парикмахерскую помощь».



Фото предоставлено организаторами

Фестиваль BarBeerFest объединит 13 столичных барбершопов и салон красоты. Мастера приглашают тех, кто последние несколько месяцев избегал парикмахерских и барбершопов, заглянуть на стрижку. Участники феста смогут бесплатно посетить один из салонов, а заодно попробовать новый сорт напитка. Барбер салона FAZA Егор Кондратов подчеркивает:

— Мы понимаем, что сейчас особенно важно обеспечить безопасность наших посетителей не на 100%, а на 1000%. И мы сделали для этого все возможное: купили маски и антисептики, будем дезинфицировать помещения.

Для того, чтобы попасть к мастеру, необходимо пройти предварительную регистрацию: заполнить анкету в Telegram-боте, указать ФИО и возраст, выбрать салон и один из промежутков времени с 10.00 до 22.00, а также прислать фотографию своей прически, «пострадавшей» после длительной самоизоляции. За день мастера смогут принять чуть больше 150 человек. Подать заявку могут белорусы старше 18 лет.

Прием заявок от желающих попасть на бесплатный фестиваль продлится до 27 июня.

Когда: 30 июня

Где: в столичных барбершопах и салонах ( список тут )

Сколько: бесплатно