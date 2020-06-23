В дискаунтерах «Хит!» заработали карты рассрочки

В сети дискаунтеров «Хит!» стали принимать карты рассрочки белорусских банков. Покупки можно оплатить картами «Халва», «Карта покупок», «Е-каникулы», «Смарт карта», «Магнит», а также картой клуба «Бархат» от Беларусбанка.

Оплата товара картой рассрочки не влияет на его стоимость. Сумма чека останется такой же, как при расчетах наличными или обычной платежной картой. В дискаунтерах «Хит!» можно приобрести товары с рассрочкой на 1 месяц.

Напомним, в дискаунтерах «Хит!» все товары продаются по акционным ценам. Не нужно посещать несколько магазинов в поиске акций и выгодных предложений, потому что закупиться по низким ценам можно в одном месте. Карты рассрочки действуют во всех форматах дискаунтера – «Хит! Стандарт» и «Хит! Экспресс».

На сегодня в Беларуси насчитывается уже более 260 дискаунтеров «Хит!». Торговые объекты открыты во всех регионах страны, включая сельские населенные пункты.