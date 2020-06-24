Как быстро обновить квартиру? Узнали у дизайнера интерьеров

Источник материала: Tut.by

За время самоизоляции даже самый любимый интерьер может надоесть. Что уж говорить, если он и раньше вам не особо нравился. TUT.BY вместе с новыми картами Халва MIX и Халва MAX от МТБанка разбирается, как изменить интерьер без больших одномоментных трат и длительного ремонта. Спойлер — на помощь придут перестановка мебели с косметическими изменениями вокруг. Во всех тонкостях нам помог разобраться дизайнер. Бонусом ищите в конце материала три варианта быстрой смены интерьера.



Вера ПрохороваВера закончила Академию искусств. Заняла 3-е место в номинации «Интерьер квартиры» в конкурсе «Профессиональный интерьер 2019». Публикуется в зарубежных изданиях.

С чего начать?

Начать переделку эксперт рекомендует с постановки задач.

— У вас должно быть четкое понимание, что должны принести перемены в интерьере. Избегайте неоформленных желаний. «Я на картинке видел красивый интерьер и мне кажется, что нечто подобное будет хорошо и для моей квартиры», — это не формулировка, она может привести к результату, который не порадует. Человек может купить шторы, которые просто понравились ему на картинке в журнале. Но через некоторое время приходит понимание, что эти шторы ему не нужны, они не подходят под интерьер.

Прийти к конкретике можно, отталкиваясь от желаемого ощущения от комнаты. Например: «В течение дня я много общаюсь с людьми и дома хочу спокойствия. Обои в комнате сейчас яркие и активные, они бодрят, а не успокаивают. Значит, я хочу поменять старые обои на новые спокойных пастельных тонов».

Избавьтесь от лишнего

Следующий шаг — избавиться от ненужных вещей. Всем, кому сложно расставаться со старой мебелью и декором, дизайнер рекомендует прочесть книгу Мари Кондо «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни».

— Хотя Мари больше рассуждает о гардеробе, ее методика применима и к элементам мебели и декора. Может, звучит странно, но одна из установок такая — с вещами нужно «поговорить». Вы смотрите на вещь и думаете, когда в последний раз брали ее в руки. Без такого мысленного диалога легко подумать, что, возможно, этот стул или ваза вам когда-нибудь еще пригодятся. Но на самом деле этого не произойдет. И самое интересное: легко расставшись с вещью, вы никогда о ней не вспомните.

Важно обращать внимание на эмоциональную привязанность.

— Например, старый бабушкин сервиз или комод могут быть дороги как память. От таких предметов не стоит избавляться, лучше подумать, как вписать их в новый интерьер.





Переставьте мебель

После того, как помещение очищено от всего ненужного, а в голове — порядок с задачами, можно приступить к перестановке мебели. Дизайнер рекомендует визуализировать свои передвижения и действия в предполагаемом пространстве и делать перестановку, опираясь на это.

— Если я передвину кровать к другой стене, не будет ли она мешать проходу? Если я передвину в угол стол, который сейчас стоит у окна, будет ли мне достаточно естественного света для работы и не будет ли стол мешать передвижениям? Постарайтесь понять, как будут вести себя вещи в новом сценарии, — отмечает Вера.

Дизайнер также рекомендует ориентироваться не на базовые правила, а на свои ощущения.

— Например, считается, что сидеть спиной к двери психологически некомфортно. Но это не значит, что так делать вообще нельзя. Кого-то не будет смущать дверь за спиной, куда важнее для него — естественный свет на рабочем месте. Главный здесь — человек.

Поменяйте текстиль

Недорогой способ полностью поменять восприятие комнаты — сменить текстиль. Можно заменить шторы, пледы, чехлы на подушках. Такие замены можно делать сезонно. Например, многие используют летний и зимний комплекты.





— Если вы положите рядом майку и свитер, то у вас сразу же возникнут ассоциации. Свитер — это холодно, это осень и зима. А майка — это жарко, это лето. С интерьерным текстилем та же история. Это связано с психологическим ощущением материалов. Например, зимние шторы могут быть более плотными, тяжелыми. Они на визуальном уровне будут создавать ощущение большей защищенности, тепла и комфорта. Для зимнего комплекта подойдут тяжелые ткани — бархат, велюр, шерстяные ткани. А летние шторы могут быть более легкими, воздушными, с яркими фантазийными принтами. Для них подойдет хлопок, лен, вискоза.

Шторы не только создают необходимую атмосферу в помещении, но и помогают решить утилитарные задачи. Например, если в комнате мало света, можно заменить привычные шторы на римские. В дневное время суток они полностью подняты, поэтому окно остается чистым, но при этом оно все же обрамлено декором. А в вечернее время такие шторы можно опускать.

Если у вас низкие потолки, есть еще один лайфхак — шторы с вертикальным рисунком — они визуально увеличивают высоту потолка.

Добавьте источники света и растения

Второе, что поможет вам справиться с изменением интерьера быстро, — это освещение.

— Например, подберите новую настольную лампу, интересную по цвету или форме. Торшер — мой любимый предмет освещения. Он создаст дополнительное настроение формой, может стать цветовым акцентом, если он яркий. При этом он мобилен: его можно переносить по квартире и создавать новую атмосферу в разных местах.





Третий удобный вариант для обновления — живые растения.

— Зелень сейчас — это тренд. Большое количество густых зеленых растений можно установить на разных уровнях, кучно или отдельно. С их помощью можно оживить интерьер, расставить акценты и даже зонировать помещение.

Поменять облик комнаты без больших затрат также помогут ковры, стулья, столы, предметы искусства.

С небольшим декором дизайнер рекомендует быть осторожным. Важно обращать внимание на то, чтобы он гармонировал со стилем комнаты.

— Например, если у вас современный интерьер, не стоит наполнять его большим количеством мелкого декора. Он будет создавать визуальный шум. Лучше использовать какой-то один предмет декора с «характером» — большое растение или одну-две разноразмерные вазы.

Об актуальном: как организовать рабочую зону?

Когда во время добровольной самоизоляции многим пришлось работать удаленно, оказалось, что работать за обеденным столом или на диване далеко не эффективно. Сам факт наличия рабочего места дисциплинирует и настраивает на продуктивную работу.

— Организовывая рабочее место, определитесь: какого размера оно должно быть, — советует эксперт. — Если для работы нужен только ноутбук, то можно обойтись без огромного рабочего стола и разместить его в любой удобной части комнаты. Другое дело, если вы работаете с документами. Тогда размер стола будет зависеть от объема одномоментно используемых бумаг, а расположить рабочее место лучше у окна, чтобы вам хватало света.

В какой части квартиры разместить рабочий стол, зависит от наличия свободного места и от жизненного уклада. Например, рабочее место в спальне не очень хорошее решение, если человек живет не один. В случае поздней ночной работы второй член семьи не сможет полноценно отдыхать. Тогда лучше разместить рабочее место, например, в гостиной.



Дизайн Веры Прохоровой

Отделить рабочее место от остальной комнаты поможет зонирование.

— Можете использовать легкие перегородки. Это могут быть переносные ширмы, которые легко убрать, — отмечает дизайнер. — Иногда уместны стеклянные перегородки, но это уже более серьезная конструкция. Также можно использовать живые растения. Их плюс — в мобильности. Цветочные горшки можно передвигать по желанию. Для зонирования подойдет еще и легкая мебель. Установив поперек помещения комод или невысокий стеллаж, вы отделите зоны, но при этом не снизите инсоляцию дальней части помещения.

Реальные примеры преображения жилья

Показываем на примерах-коллажах, как можно преобразить жилые комнаты. Вы можете взять на заметку несколько идей или же просто вдохновиться работами дизайнера.

Гостиная, в которой отдыхают и встречают друзей



Гостиная до преображения

Перед нами — уютная гостиная с диваном и ковром. Этот спокойный интерьер со временем может надоесть. Посмотрите, как дизайнер преобразила его.



Гостиная после преображения

— Хотелось сделать этот интерьер более живым. С этой задачей всегда хорошо справляется ритм, который появился у нас на узоре ковра и в зеркалах. Я поменяла торшер и добавила дополнительный атмосферный свет на комод в виде настольной шарообразной лампы.

Новые детали:

кресло Divan.by — 562 рубля;

сервант IKEA (интернет-магазин imarket.by) — 1 280,18 рубля;

ковер IKEA (интернет-магазин imarket.by) — 661,44 рубля;

настольная лампа IKEA (интернет-магазин imarket.by) — 58,41 рубля;

торшер IKEA (интернет-магазин imarket.by) — 244,35 рубля;

кашпо (интернет-магазин imarket.by) — 14,2 рубля;

зеркало JYSK — 52,99 рубля;

декоративное украшение JYSK (бюст) — 11,99 рубля;

настольный декор JYSK — 47,99 рубля;

занавеска JYSK — 39,99 рубля.

Стоимость преображения — 2 973,54 рубля.

Ежемесячный платеж в рассрочку 1-й месяц — 1004,93 рубля; ежемесячный платеж в рассрочку 2-й месяц — 852,02 рубля; ежемесячный платеж в рассрочку 3-й месяц — 852,02 рубля; ежемесячный платеж в рассрочку 4-й месяц — 132,29 рубля; ежемесячный платеж в рассрочку 5-й месяц — 132,28 рубля. В этом материале мы считаем рассрочку и указываем платежи по карте Халва MIX . Если же вы будете рассчитываться картой Халва MАX , рассрочка на каждый товар увеличится на два месяца.

Спальня, в которой можно уютно устроиться с книгой



Спальня до преображения

Спальня. В спальне — привычный деревянный гарнитур, сочетание молочно-белых и темных оттенков. Дизайнер решила сделать интерьер более свежим.



Спальня после преображения. Вы тоже можете выгодно обновить свою спальню в рассрочку в помощью карты Халва

— Изначально спальня выглядела очень монохромной и тяжелой из-за массивной мебели и цветовых решений. Ее дизайн, на мой взгляд, не способствовал отдыху. Хотелось получить более умиротворяющую картинку со спокойными, но в то же время жизнерадостными цветами.

Мы оставили кресло, но заменили кровать, ковер и бра, поставили новые тумбочки и добавили текстиль — штору. В результате интерьер получился более легким и современным.

Новые детали:

кровать VEGAS — 1070 рублей;

светильник «УЮТ» — 75 рублей;

журнальный стол Divan.by — 174 рубля;

ковер Divan.by — 349 рублей;

тумба JYSK — 119 рублей;

спатифиллум OMA — 14,69 рубля;

цветочный горшок OMA — 9,54 рубля;

ваза «Кактус» OMA — 3,99 рубля;

ваза OMA — 34,37 рубля;

гардина IKEA (интернет-магазин imarket.by) — 231,87.

Стоимость преображения — 2 081,46 рубля.

Ежемесячный платеж в рассрочку 1-й месяц — 678,72 рубля; ежемесячный платеж в рассрочку 2-й месяц — 616,13 рубля; ежемесячный платеж в рассрочку 3-й месяц — 519,13 рубля; ежемесячный платеж в рассрочку 4-й месяц — 267,48 рубля.

Гостиная-кабинет для человека, который любит свою работу



Гостиная-кабинет до преображения

Гостиная-кабинет. Здесь объединены два пространства: для работы и для отдыха. Выбрана однотонная мебель, есть один акцент — фотообои. Дизайнер добавила интерьеру яркости и светлых оттенков.



Гостиная-кабинет после преображения. Купить мебель и технику в рассрочку для обустройства рабочего места дома вы можете по карте Халва

— В этом интерьере были небольшие изменения. Несмотря на розовый цвет, он был довольно строгим. Не хотелось это потерять, но при этом было важно сделать его более многослойным.

Мы заменили письменный стол и кресло для работы на современные, добавили ковер, подходящий по настроению, установили интересную по форме полку. Добавили журнальный столик, без которого интерьер пустовал. К тому же было неудобно: сидя на диване, некуда поставить чашку или положить книгу. Мы также добавили небольшие аксессуары на стол. Такие детали оживляют пространство.

Новые детали:

две декоративные подушки JYSK — 39,98 рубля;

письменный стол Divan.by — 298 рублей;

журнальный стол Divan.by — 179 рублей;

полка Divan.by — 116;

ковер Divan.by — 504 рубля;

кресло Divan.by — 376 рублей;

торшер IKEA (интернет-магазин imarket.by) — 155,8 рубля;

будильник OMA — 9,17 рубля;

рамка OMA — 2,27 рубля;

искусственный кактус OMA — 24,17 рубля.

Стоимость преображения — 1 704,39 рубля.

Ежемесячный платеж в рассрочку 1-й месяц — 618,47 рубля; ежемесячный платеж в рассрочку 2-й месяц — 542,96 рубля; ежемесячный платеж в рассрочку 3-й месяц — 542,96 рубля.

— Заметьте, мы поменяли ковры во всех трех интерьерах. На мой взгляд, ковер способен очень сильно изменить пространство, он собирает интерьер в одно целое. Особенно хорошо работает с диванными группами, — объясняет эксперт.

Как не испортить интерьер?

Дизайнер рекомендует использовать правило «60/30/10». Основной цвет в помещении должен занимать 60%, дополнительный — 30%, а акцентный — 10%. Дизайнер рекомендует отходить от кажущих «безопасными» пропорций 50 на 50. Такие интерьеры смотрятся плохо. Например, представьте, что комната на 50% черная и на 50% белая.

— Глаз не может ни за что зацепиться, происходит расфокусировка. Интерьер, что называется, «разваливается» на глазах. Золотое правило дизайна — глаз должен путешествовать. Когда мы входим в помещение, наш глаз должен зацепиться за что-то главное, а потом продолжить исследовать комнату, каждый раз находя что-то интересное.

Правилу «60/30/10» можно следовать даже в случае с монохромными интерьерами. В таком интерьере присутствует один цвет и его оттенки. Но многослойности можно добиться включением различных форм, фактур и материалов.

Тренды из мира дизайна интерьеров Использование рукотворных предметов интерьера. Например, тканых ковров, керамики — более сложной и фантазийной, чем фабричная.

Например, тканых ковров, керамики — более сложной и фантазийной, чем фабричная. Натуральные материалы. С их помощью создают «тактильные» интерьеры, в которых каждый материал приятен на ощупь и сделан из натуральных материалов.

С их помощью создают «тактильные» интерьеры, в которых каждый материал приятен на ощупь и сделан из натуральных материалов. Ароматы в интерьере. У нас редко используют этот инструмент, хотя в Европе он очень популярен. Есть огромная индустрия ароматов для дома — свечей, масел, саше. С помощью аромата можно создать определенное настроение. Сейчас в интерьере важно задействовать все чувства.

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