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КНДР сняла пропагандистские громкоговорители на границе с Южной Кореей

24.06.2020 12:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Обстановка на Корейском полуострове стабилизируется. Север отложил план военных действий против Юга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КНДР сняла пропагандистские громкоговорители на границе с Южной Кореей

Решение принято по итогу предварительного заседания Центрального военного комитета Трудовой партии КНДР. После оглашения этой информации, страна  начала снимать пропагандистские громкоговорители на границе с Республикой Корея. Около 20 устройств КНДР установила накануне на фоне растущей напряжённости в отношениях с соседями.

КНДР сняла пропагандистские громкоговорители на границе с Южной Кореей

Напомним, до этого громкоговорителей в демилитаризованной зоне не было 2 года. Их демонтировали в рамках договоренностей между странами о деэскалации напряженности.

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Новости мира. Обстановка на Корейском полуострове стабилизируется. Север отложил план военных действий против Юга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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