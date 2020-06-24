Электрическая энергия является универсальной и самой удобной для применения как на производстве, так и в быту. Благодаря ей мы пользуемся в повседневной жизни электробытовыми приборами, имеем в наших квартирах свет, горячую и холодную воду и другие блага. И мы к этому так привыкли, что порой забываем некоторые простые правила пользования электрической энергией, в результате чего нередки случаи электротравматизма или поражения электрическим током.

— Под электротравмой следует понимать травму, вызванную воздействием электрического тока или электрической дуги, и под электротравматизмом — явление, характеризующееся совокупностью электротравм, — рассказал старший мастер Смолевичского РЭС Павел Кононов (на фото). — К сожалению, зачастую несчастные случаи возникают из-за незнания или еще хуже — игнорирования правил безопасности.

Специалист отметил, что большая часть несчастных случаев происходит из-за низкого уровня организации работ, грубых нарушений правил, в том числе:

— непосредственного прикосновения к открытым токоведущим частям и проводам;

— прикосновения к токоведущим частям, изоляция которых повреждена.

— прикосновения к металлическим частям оборудования, случайно оказавшихся под напряжением.

— касания к токоведущим частям при помощи предметов с низким сопротивлением изоляции.

— отсутствия или нарушения защитного заземления.

— ошибочной подачи напряжения во время ремонтов или осмотров.

— воздействия электрического тока через дугу.

— воздействия шагового напряжения и др.

– Во избежание несчастных случаев от действия электрического тока необходимо помнить и выполнять правила охраны электрических сетей и правила электробезопасности, – акцентировал внимание Павел Кононов.

Основные требования этих правил:

— не приближайтесь к оборванным, лежащим на земле, заборе или иных строениях проводам линий электропередачи на расстояние менее 8 метров;

— не осуществляйте строительно-монтажные работы, посадку и вырубку деревьев, разного рода свалки, стоянки всех видов машин и механизмов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;

— не проникайте на территории и в помещения электросетевых сооружений, силовые щиты, этажные щитки и т.п.;

— не набрасывайте на провода воздушных линий электропередачи посторонние предметы, не поднимайтесь на опоры и не запускайте вблизи воздушных линий воздушных змеев, модели летательных аппаратов;

— доверяйте производить монтаж и ремонт электропроводки в доме, квартире и других помещениях только специально обученным лицам из электротехнического персонала;

— не пользуйтесь самодельными удлинителями, электронагревательными приборами, электроинструментом;

— не прикасайтесь одновременно к корпусам включенных в сеть электроприборов и заземленным металлическим предметам;

— не заполняйте водой включенные в сеть чайники, кофейники и т.д.;

— не пользуйтесь в душевых и ванных комнатах бытовыми электроприборами;

— не пользуйтесь неисправными штепсельными розетками, выключателями, шнурами для включения электроприборов;

— не используйте оголенные концы проводов вместо штепсельной вилки и т.д.

В случае обнаружения обрывов, неисправностей или же непосредственной угрозе жизни населения обращаться в диспетчерскую службу Смолевичского района электрических сетей – 55-5-48.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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