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Их узнают теперь из тысячи. Энергетики брендируют автотранспорт

24.06.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В РУП «Брестэнерго» идет активный процесс брендирования автотранспорта, который ежедневно выходит на улицы населенных пунктов. Сегодня обновленным «нарядом» может похвастаться более 50 автомобилей. Большинство техники относится к автопарку Брестских электрических сетей.

Их узнают теперь из тысячи. Энергетики брендируют автотранспорт

Любое нововведение вызывает сразу как минимум два вопроса: «Что это?» и «Зачем это нужно?».

Их узнают теперь из тысячи. Энергетики брендируют автотранспорт

Брендирование автомобилей – современный способ размещения информации (коммерческой или имиджевой) на кузове корпоративного транспортного средства. На машину наносят фирменный логотип и другую информацию, выдержанную в цветах компании. Зачем это нужно? В первую очередь, для укрепления положительного имиджа. Потребитель благосклоннее относится к предприятиям, которые имеют признаки надежного партнера. По мнению большинства, один из признаков – автопарк, состоящий из автомобилей, которые имеют четкие признаки принадлежности к предприятию.

Их узнают теперь из тысячи. Энергетики брендируют автотранспорт

Явная принадлежность транспортного средства к организации накладывает дополнительную ответственность на собственника: необходимость поддержания технического и санитарного состояния транспорта на высоком уровне. Также корпоративная символика позволяет исключить факты нецелевого использования машин.

 
 
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  В РУП «Брестэнерго» идет активный процесс брендирования автотранспорта, который ежедневно выходит на улицы населенных пунктов. Сегодня обновленным «нарядом»...
 
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