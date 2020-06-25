Чтобы сдать клубнику по 30 копеек, надо выстаивать очередь. Некоторые выбрасывают ягоду

Источник материала: Виртуальный Брест

Бочки быстро затариваются несортовой ягодой и уезжают. Между тем, грузовиков с теми самыми бочками на Дворецком оптовом рынке было вчера, 23 июня, как никогда много. 14 «восьмитонников» и «четырёхтонников». Причём, некоторые успевали сделать два рейса.





В понедельник было 13 машин, все принадлежат предприятиям Белкоопсоюза. Регулируется процесс закупки из головного офиса. На месте также работает представитель Белкоопсоюза, который отслеживает ситуацию.

По словам директора рынка Игоря Прокоповича, за два последних дня (понедельник, вторник) только «большегрузами» вывезено отсюда на промпереработку не менее 70 тонн ягоды. И это ещё далеко не предел.

Количество частных закупщиков также увеличилось. До пятидесяти машин в день скупают клубнику. Причём, время работы рынка не ограниченно. Пока не уедет последний сдатчик, а это может быть и после 22.00, процесс продолжается. Владелец рынка также здесь до позднего времени, на месте разрешает все возникающие вопросы. Благо никаких эксцессов, несмотря на большое стечение народа, здесь не наблюдалось.

— Мы обеспечили людей бесплатными туалетами, у них есть возможность помыться у нас, купить всё необходимое в магазине, обеспечиваем масками и перчатками, — говорит Игорь Иванович. – Другое дело, что не все пользуются, но мы постоянно напоминаем и требуем соблюдения эпидрежима.

Так оно и есть на самом деле, убедился лично. Поздно вечером, после 22.00 на площадке во всю трудились уборщицы, хотя закупка ещё продолжалась.

Но вернёмся к главному. Сколько бы ни было закупщиков на рынке, предложение всё же превышает спрос. Это касается, прежде всего, нестандартной ягоды. Как рассказала журналисту жительница Дворца Светлана Ерохович, которая возвращалась с рынка, она простояла в очереди, чтобы сдать несколько вёдер клубники, два часа, а затем бочки оказались затаренными, и она попросту выбросила ягоду в контейнер для мусора. Некоторые люди выбрасывали на асфальт, что не делает им чести, так как уборщики территории перегружены.





Фото @marhunets из Instagram для Медиа-Полесья

И всё это, несмотря на беспрецедентное количество по сравнению с предыдущими годами закупающих не сортовую ягоду машин. Только один четырёхтонник МАЗ потребкооперации за день сделал пять рейсов. А их здесь было не менее трёх.

Представитель УП «Полоцкий рынок» Дмитрий Левшук (на фото) закупает сортовую ягоду уже 9-ый день. Ежедневно отправляет не менее двух тонн и собирается заниматься закупкой до окончания сезона. Таких здесь около трёх десятков закупщиков.

Сегодня, 24 июня, с утра клубника подорожала. Даже до трёх рублей готовы платить закупщики за отборную ягоду. Но уж очень отборную. А красная цена поднялась до двух и даже немного более рублей, в то время как ещё день-два назад стояла на уровне 1-1,5 рубля. Как говорится, рынок есть рынок, всё меняется не по часам, а по минутам.

Появились впервые за нынешний сезон, да и за все годы, фуры, которые закупают несортовую ягоду в ящики. Грузоподъёмность такой фуры более 20 тонн, но это не значит, что столько будет загружаться. Очередей пока нет и, по всей видимости, не должно быть. Закупщиков достаточно. Райпо в этом деле остаётся в лидерах.

Тем временем в лесах созревает черника. Но на рынке её пока нет. А вот молодую картошку в мешках увидеть несложно. Тоже на сей день ходовой товар.