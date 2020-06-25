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В пункте пропуска Козловичи в автопоезде выявлен нелегал из Афганистана. Прятался среди шин

25.06.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

24 июня в международном автодорожном пункте пропуска «Козловичи» при оформлении на въезд в Беларусь большегруза, перевозившего автомобильные шины, брестскими пограничниками совместно с сотрудниками таможни был обнаружен нелегал.

В пункте пропуска Козловичи в автопоезде выявлен нелегал из Афганистана. Прятался среди шин

В ходе разбирательства установлено, что задержанный гражданин Афганистана имел намерение нарушить госграницу в поисках лучших условий жизни.

С этой целью 23-летний мужчина проник в полуприцеп при загрузке в Сербии.

В пункте пропуска Козловичи в автопоезде выявлен нелегал из Афганистана. Прятался среди шин

Иностранец привлечен к административной ответственности с запретом въезда на территорию Беларуси сроком на 5 лет, после чего был передан польской стороне.

 
 
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  24 июня в международном автодорожном пункте пропуска «Козловичи» при оформлении на въезд в Беларусь большегруза, перевозившего автомобильные шины, брестскими...
 
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