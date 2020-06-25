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Из перечня стран, в которых регистрируются случаи COVID-19, исключены еще 14 государств
25.06.2020 12:51 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Министерством здравоохранения Республики Беларусь (на основании принятых критериев) продолжена актуализация Перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.
По состоянию на 25.06.2020 из Перечня дополнительно исключены следующие страны:
Австралийский Союз;
Арабская Республика Египет;
Государство Израиль;
Грузия;
Канада;
Королевство Нидерландов;
Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
Объединённые Арабские Эмираты;
Республика Казахстан;
Южная Корея
Республика Сингапур;
Соединённые Штаты Америки;
Турецкая Республика;
Япония.
Напомним, что ранее из перечня были исключены:
Австрийская Республика;
Республика Албания;
Королевство Бельгия;
Республика Болгария;
Босния и Герцеговина;
Венгрия;
Федеративная Республика Германия;
Греческая Республика;
Королевство Дания;
Ирландия;
Исландия;
Королевство Испания;
Итальянская Республика;
Латвийская Республика;
Литовская Республика;
Княжество Лихтенштейн;
Великое Герцогство Люксембург;
Республика Мальта;
Республика Молдова;
Княжество Монако;
Королевство Норвегия;
Республика Польша;
Португальская Республика;
Румыния;
Республика Северная Македония;
Республика Сербия;
Словацкая Республика;
Республика Словения;
Финляндская Республика;
Французская Республика;
Республика Хорватия;
Черногория;
Чешская Республика;
Швейцарская Конфедерация;
Королевство Швеция;
Эстонская Республика;
Китайская Народная Республика.
Лица, прибывшие из этих стран, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь.
В отношении лиц, прибывших в Республику Беларусь из стран, исключенных 25.06.2020 из Перечня, дальнейшее нахождение в самоизоляции не требуется.
Пресс-служба Министерства здравоохранения
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