Из перечня стран, в которых регистрируются случаи COVID-19, исключены еще 14 государств

Источник материала: Виртуальный Брест

Министерством здравоохранения Республики Беларусь (на основании принятых критериев) продолжена актуализация Перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.





По состоянию на 25.06.2020 из Перечня дополнительно исключены следующие страны:

Австралийский Союз;

Арабская Республика Египет;

Государство Израиль;

Грузия;

Канада;

Королевство Нидерландов;

Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии;

Объединённые Арабские Эмираты;

Республика Казахстан;

Южная Корея

Республика Сингапур;

Соединённые Штаты Америки;

Турецкая Республика;

Япония.

Напомним, что ранее из перечня были исключены:

Австрийская Республика;

Республика Албания;

Королевство Бельгия;

Республика Болгария;

Босния и Герцеговина;

Венгрия;

Федеративная Республика Германия;

Греческая Республика;

Королевство Дания;

Ирландия;

Исландия;

Королевство Испания;

Итальянская Республика;

Латвийская Республика;

Литовская Республика;

Княжество Лихтенштейн;

Великое Герцогство Люксембург;

Республика Мальта;

Республика Молдова;

Княжество Монако;

Королевство Норвегия;

Республика Польша;

Португальская Республика;

Румыния;

Республика Северная Македония;

Республика Сербия;

Словацкая Республика;

Республика Словения;

Финляндская Республика;

Французская Республика;

Республика Хорватия;

Черногория;

Чешская Республика;

Швейцарская Конфедерация;

Королевство Швеция;

Эстонская Республика;

Китайская Народная Республика.

Лица, прибывшие из этих стран, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь.

В отношении лиц, прибывших в Республику Беларусь из стран, исключенных 25.06.2020 из Перечня, дальнейшее нахождение в самоизоляции не требуется.

Пресс-служба Министерства здравоохранения