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Может ли «плохая» вода в Минске испортить фильтры или бытовую технику - попробовали разобраться

25.06.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После вчерашней проблемы с водой в некоторых районах Минска у наших читателей возник вопрос — а что же делать с фильтрами для очистки воды, и не пострадает ли бытовая техника? Задали этот вопрос компаниям, которые занимаются поставкой и продажей фильтров и обслуживанием бытовой техники.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Erik Mclean / Unspash

Вчера, 24 июня, в Московском и Фрунзенском районах столицы возникла проблема с водой. Как говорится на сайте «Минскводоканала», «в связи с изменением температурного режима и изменением температуры исходной воды, приходящей на очистную водопроводную станцию с Вилейского водохранилища, утром наблюдалось изменение характера запаха на выходе с очистной водопроводной станции, которая подает воду в Московский и Фрунзенский районы».

В семь вечера 24 июня директор УП «Минскводоканал» Олег Аврутин сообщил, что с очистной станции в сеть стала поступать вода без посторонних запахов, но нужно какое-то время, чтобы она вытеснила воду с запахом. А утром 25 июня на сайте «Минскводоканала» появилась рекомендации использовать воду в утренние часы на хозяйственно-бытовые нужды или просто сливать ее в течение 10−15 минут. Пить эту воду нельзя.

Но некоторые читатели задались вопросом, что же теперь делать с фильтрами для воды в домах?

В компании «Экотренд» на вопрос, нужно ли менять фильтры, ответили, что картриджи желательно заменить, особенно учитывая, что пока непонятно, что именно было в воде. Если там действительно был аммиак, то замена тем более обязательна — ведь частички аммиака или его запах фильтры не убирают.

В «БелАкваМир» нам ответили, что если в воде зафиксировано очень сильное превышение какого-либо вещества, то фильтры как любой расходник лучше заменить. Однако вопрос в том, что «Минскводоканал» пока не предоставил подробную информацию, какое именно вещество вызвало этот неприятный запах.

В фирме «Аква Эксперт» (PROFILTER) сделали запрос поставщику и пока сами ждут ответ, как следует поступить в данной ситуации.

Также в редакцию TUT.BY пришло сообщение, что якобы сегодня все возможные частные компании попросили помочь с очисткой воды, и, например, организацию «Вода XXI Век» в срочном порядке вызвали в «Минскводоканал». Однако директор компании Сергей Сметанин это опроверг. По его словам, если бы к ним действительно обратились, то они бы, конечно, пришли на помощь, но компанию пока об этом не просили. В «Минскводоканале» также прокомментировали, что эта информация не соответствует действительности.

Кроме того, Сергей Сметанин на вопрос, стоит ли менять фильтр, ответил, что обладатели фильтров с системой обратного осмоса могут не волноваться. Но если вчерашняя вода плохого качества попала в картриджи из прессованного активированного угля, то картриджи обязательно стоит заменить.

А что насчет аппаратов по продаже питьевой воды? Например, в компании «Живая вода» сообщили, что они усилят контроль и проведут дополнительное обслуживание своих аппаратов в Минске. Так, сегодня бригады наведаются в Каменную горку. Там, где пока не хватает рук, аппараты могут на время отключить, а затем, после дополнительного обслуживания, вновь ввести в строй.

А может ли такая вода испортить, допустим, стиральную машину? В одном из минских сервисов по ремонту бытовой техники нам ответили, что не должна — ведь даже «Минскводоканал» рекомендовал использовать такую воду на хозяйственно-бытовые нужды. Единственное, что может отпугнуть — это запах из «стиралки» или посудомойки.

И действительно — в инструкции по использованию современной стиральной машины от крупной компании о качестве воды с точки зрения чего-либо, кроме жесткости, не говорится. Впрочем, в Сети множество информации о том, что жесткая вода как минимум неблагоприятно влияет на вещи и внутренности «стиралки» (хотя по вчерашним тестам этот показатель находится в пределах нормы). Впрочем, заместитель министра здравоохранения Беларуси, главный государственный санитарный врач Наталья Жукова сегодня рассказала, что пить воду до сих пор не рекомендуют. На наш взгляд, по возможности от стирки хотя-бы какое то время стоит воздержаться.

К сожалению, в других сервисах нам пока не смогли помочь с ответом. Представители крупной компании по производству бытовой техники и электроники от официальных комментариев пока отказались под предлогом того, что состав воды на данный момент в точности неизвестен.

 
Теги: Минск
 
 
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Что делать с системой очистки воды дома, и не сломается ли стиральная машина?
 
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