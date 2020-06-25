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Сильное наводнение захлестнуло Украину. Затоплено почти 300 населённых пунктов, разрушено 64 моста

25.06.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Наводнение в Украине. Три человека погибли, затоплено около 10 тысяч домов и почти 300 населенных пунктов. Разрушено 64 моста и более 100 километров дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сильное наводнение захлестнуло Украину. Затоплено почти 300 населённых пунктов, разрушено 64 моста

Больше всего пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Закарпатская и Тернопольская области. Подъем воды продолжается на реках Днестр, Тиса и Прут.

В Украине сильные дожди, которые не прекращаются с начала недели, привели к осложнению паводковой обстановки. Премьер-министр страны заявил, что ситуация в Западной Украине критическая.

Сильное наводнение захлестнуло Украину. Затоплено почти 300 населённых пунктов, разрушено 64 моста

А в Молдове из-за угрозы наводнений, вызванных ливнями, эвакуируют жителей ряда населенных пунктов. В общей сложности свои дома покинули уже почти 50 человек.

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Новости Украины. Наводнение в Украине. Три человека погибли, затоплено около 10 тысяч домов и почти 300 населенных пунктов. Разрушено 64 моста и более 100 километров...
 
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