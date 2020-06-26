В Беларуси не стали ломать то, что было, а, сохраняя потенциал с советских времен, прирастают новым. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы в Беларуси не стали ломать то, что было. Сохраняя потенциал с советских времен, мы прирастаем новым. То есть мы не пошли на перемены и реформы ради того, чтобы все до основания сломать, а потом, мол, мы построим. Можно было это сделать. Но для этого надо не сотни миллиардов долларов, а, может быть, триллион долларов. Таких денег у нас нет, да и ни в одной другой такой стране. И никому не верьте, что завалят деньгами и с вертолета еще будут сбрасывать», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко привел пример: на территории Минской области с участием китайских друзей реализуются два проекта, имеющих стратегическое значение для страны. Во-первых, это Китайско-белорусский парк «Великий камень», который призван стать одним из ключевых пунктов инициативы «Пояс и путь» в Центральной и Восточной Европе. «Тонкая химия, биотехнологии, электроника, машиностроение, новые материалы. В этих сферах лежит не только новое качество экономики Минской области, но и существенное повышение конкурентоспособности нашей страны», — подчеркнул глава государства.

Еще одно предприятие — Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. «Это высочайшие технологии. Глубокую переработку зерна с получением аминокислот осуществляют считаные государства мира. Этот проект полностью укладывается в направления развития на следующую пятилетку — качество, экспорт, импортозамещение», — сказал Александр Лукашенко.

Говоря о доставшихся с советского периода предприятиях, Президент упомянул БЕЛАЗ, где сейчас делают самую современную карьерную технику. «Совсем немного государств, которые производят эти автомобили. Мы сегодня держим практически 30% рынка таких автомобилей. Мы первыми создали суперавтомобиль грузоподъемностью 450 т. Я управлял этим автомобилем: поразительно, не сложнее, чем «Мерседесом». Это действительно огромное достижение и гордость страны — делать такую технику. Сейчас уже взялись за следующее поколение — беспилотные технологии. С россиянами вместе мы это делаем, и это будущее нашего автомобилестроения. По моей информации, испытания уже проходят», — рассказал глава государства.

Кроме того, за последние годы в столичном регионе организовано серийное производство легковых автомобилей, будет расширяться линейка, повышаться локализация, и в этом также стоят большие задачи в области импортозамещения. Еще одно новое производство — «Штадлер Минск», выпускающее железнодорожную технику.

«У нас еще огромная поляна неосвоенных идей. И даже не идей, а известных в мире технологий. И в этом направлении нам надо двигаться, углубляться. В этом наши основные инвестиции. И самое главное: у нас есть люди — кадры, которые это понимают и могут это делать», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко добавил, что некоторые предлагают массово пустить в Беларусь международные корпорации, у которых есть рынки и деньги, чтобы они, фактически, скупили отечественные предприятия. Президент уверен, что такой подход себя не оправдает. «Никогда такого не было, не осчастливят», — сказал он.