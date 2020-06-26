В силу требований ч. 2 ст. 111-1 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье при образовании задолженности по алиментам по вине лица, обязанного уплачивать их по судебному постановлению, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 0,3% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Такая неустойка взыскивается в судебном порядке.

Ранее действовавшей Инструкцией по исполнительному производству, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 20.12.2004 № 40 (далее – Инструкция), обязанность по начислению неустойки по алиментам возлагалась на судебных исполнителей.

В случае, если получателем алиментов ставится вопрос о взыскании неустойки за период до 16.05.2017 и после указанной даты, то такие требования подлежат рассмотрению в суде.

В заявлении суду Ч. указала, что с ответчика К. в её пользу взысканы алименты на содержание несовершеннолетней дочери В., ежемесячно в размере 16,5% всех видов заработка, но не менее 37,5% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, начиная с 29.07.2014 и до достижения ребенком совершеннолетия. Платежи по алиментам производились нерегулярно и не в полном размере, в связи с чем образовалась задолженность. Ссылаясь на указанные обстоятельства, просила взыскать с К. неустойку в размере 0,3% за каждый день просрочки выплаты алиментов за указанный период.

Решением районного суда с К. в пользу Ч. взыскана неустойка за период с 16.05.2017 по 31.07.2019 в размере 1 816,76 рублей, в остальной части иска отказано, разрешен вопрос о судебных расходах.

Суд апелляционной инстанции по жалобе ответчика уменьшил подлежащую взысканию неустойку до 104,77 руб. и изменил решение суда в части судебных расходов.

В обоснование принятого решения об отказе во взыскании неустойки до 16.05.2017 суд исходил из того, что вопросы взыскания неустойки до указанной даты в соответствии с ранее действовавшей Инструкцией отнесены к компетенции судебного исполнителя.

С таким выводом согласилась судебная коллегия областного суда.

Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 38 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь при предъявлении нескольких связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, а другие – иному государственному органу либо организации, все требования подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции, если иное не предусмотрено актами законодательства.

Суд вышеуказанные положения гражданского процессуального законодательства не учел и при разрешении спора о взыскании неустойки по алиментам не применил. Кроме того, не разрешил вопрос о применении сроков исковой давности, о чем в судебном заседании ходатайствовал ответчик, ссылаясь на невозможность ее взыскания за более чем трехлетний период. Процессуальное решение по указанному вопросу суд не принял.

С учетом указанных и иных допущенных судом нарушений постановлением президиума областного суда протест прокурора Минской области удовлетворен, определение судебной коллегии по гражданским делам областного суда отменено, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение.

Прокурор отдела

прокуратуры Минской области Анжелика Мазовка