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Первая машина: покупка в лизинг или в кредит?
Источник материала: 21.by
Какие варианты есть у тех людей, которым нужна машина, но при этом недостаточно средств для ее покупки? Исключите займы у родных и близких, останется только 2 возможности: кредит или лизинг авто. Давайте сравним их и выберем наиболее удобную.
Лизинг или кредит?
Автокредит — более понятный в силу того, что такая услуга предоставляется многими банками не одно десятилетие. В этом случае имеет место целевое финансирование, при котором клиент становится собственником машины с обязательствами по оплате на весь срок договора. При всех достоинствах, нельзя не сказать об особенностях:
Лизинг похож на кредит, но имеет одно большое отличие: клиент не является полноправным владельцем авто, пока не выплатит весь займ с процентами. Услуга напоминает долгосрочную аренду с правом выкупа. Но при этом у автолизинга множество достоинств:
А что насчет переплаты? Величины соразмерны, и сравнивать по этому критерию не имеет смысла.
Где надежнее?
Решили, что лизинг авто — то, что вам нужно? Ознакомьтесь со всеми предложениями и рассматривайте услуги только проверенных компаний. Среди десятка таких выгодно выделяется ООО «МОГО Кредит». Это представительство Mogo Finance group в Беларуси является одним из 17, открытых в странах Европы и СНГ. Организация успешно работает на рынке с 2012 года, о чем говорит более 100 тысяч договоров.
А что с условиями финансирования?
Все просто и прозрачно:
При этом не обязательно предоставление справки о доходах — компания рассматривает доходы из любых источников. Обратиться за услугами может даже тот клиент, у которого неидеальная кредитная история — Mogo всегда лояльно относится к таким вопросам. Нет обязательств для оформления КАСКО.
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