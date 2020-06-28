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Родители пообещали подарить PlayStation, если сын похудеет – он превзошел все ожидания

28.06.2020 15:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Родители пообещали подарить PlayStation, если сын похудеет – он превзошел все ожидания

Англичанин Зак Джордж договорился с родителями, что получит игровую приставку, если избавится от пары лишних килограммов. Парень увлекся спортом и сильно превзошел ожидания близких. Историю рассказывает Insider.

Зак был самым крупным мальчиком в своем классе. Во многом к этому располагало пристрастие ребенка к сладкому и фастфуду. Родители поняли, что у сына начинаются проблемы с весом, и предложили новенькую PlayStation в обмен на обещание похудеть.

Парень отказался от бургеров и шоколадок. Уже это решение привело к заметному эффекту, и Зак начал заинтересовываться в процессе похудения. Джорджу подарили приставку, но он играл в нее все реже – в сфере интересов появился спорт.

Спустя годы Зак совсем не похож на того «пухляша», которым был в школе. Сегодня англичанин занимается бодибилдингом, работает тренером и собственным примером мотивирует людей на подвиги в похудении.

Фото: Instagram / zackgeorge

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Англичанин Зак Джордж договорился с родителями, что получит игровую приставку, если избавится от пары лишних килограммов. Парень увлекся спортом и сильно...
 
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