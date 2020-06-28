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Родители пообещали подарить PlayStation, если сын похудеет – он превзошел все ожидания
Источник материала: ОНТ
Англичанин Зак Джордж договорился с родителями, что получит игровую приставку, если избавится от пары лишних килограммов. Парень увлекся спортом и сильно превзошел ожидания близких. Историю
Зак был самым крупным мальчиком в своем классе. Во многом к этому располагало пристрастие ребенка к сладкому и фастфуду. Родители поняли, что у сына начинаются проблемы с весом, и предложили новенькую PlayStation в обмен на обещание похудеть.
Парень отказался от бургеров и шоколадок. Уже это решение привело к заметному эффекту, и Зак начал заинтересовываться в процессе похудения. Джорджу подарили приставку, но он играл в нее все реже – в сфере интересов появился спорт.
Спустя годы Зак совсем не похож на того «пухляша», которым был в школе. Сегодня англичанин занимается бодибилдингом, работает тренером и собственным примером мотивирует людей на подвиги в похудении.
Фото: Instagram / zackgeorge
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Англичанин Зак Джордж договорился с родителями, что получит игровую приставку, если избавится от пары лишних килограммов. Парень увлекся спортом и сильно...
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