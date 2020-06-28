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Девушка показала своё фото в купальнике, но на неё никто не обратил внимания. Всё дело в фоне

28.06.2020 15:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Девушка хотела сделать классное фото в купальнике и показать его в соцсетях. Кое-что пошло не по плану, но снимок всё равно набрал более 620 тысяч «нравится».

25 июня 17-летняя Джулия из США решила порадовать своих подписчиков новой фотографией. После фотосессии девушка заметила интересную особенность снимка и обыграла её.

«Я не такая, как другие девушки, я живу в заставке Windows XP», – подписала фотографию Джулия.

Девушка показала своё фото в купальнике, но на неё никто не обратил внимания. Всё дело в фоне
Фото: twitter.com/cowboij 

Сразу после публикации снимок начал стремительно набирать «лайки». Уже на 70 тысячах девушка не могла поверить своим глазам. Но люди не останавливались. Впрочем, пользователи всё объяснили тем, что очень соскучились по Windows XP.

Девушка показала своё фото в купальнике, но на неё никто не обратил внимания. Всё дело в фоне
Фото: twitter.com/cowboij 

Нашлись и те, кто не поверил, что Джулия на самом деле живёт в месте, настолько похожем на заставку операционной системы корпорации Microsoft. Девушка не растерялась и просто сделала ещё несколько фотографий. В итоге сомневающимся пришлось поверить.

Девушка показала своё фото в купальнике, но на неё никто не обратил внимания. Всё дело в фоне
Фото: twitter.com/cowboij 

Кстати, ранее мы показывали другой снимок, который неожиданно стал очень популярным.

На нём изображена мама с дочкой в пакете – здесь подробнее.

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Девушка хотела сделать классное фото в купальнике и показать его в соцсетях. Кое-что пошло не по плану, но снимок всё равно набрал более 620 тысяч «нравится». 25 июня...
 
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