Косуля спровоцировала аварию на МКАД

Источник материала: Tut.by

Легковушка врезалась в металлическое ограждение на МКАД, сообщили в пресс-службе МВД.





Авария произошла 27 июня, около 04.00. Установлено, что 25-летний водитель Peugeot ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны Зацени в направлении проспекта Победителей. В какой-то момент на дорогу внезапно выскочила косуля, поэтому мужчина резко нажал на тормоз. В результате автомобиль вошел в неуправляемый занос и врезался в отбойник.

К счастью, в аварии никто не пострадал.