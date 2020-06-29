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Косуля спровоцировала аварию на МКАД
Источник материала: Tut.by
Легковушка врезалась в металлическое ограждение на МКАД,
Авария произошла 27 июня, около 04.00. Установлено, что 25-летний водитель Peugeot ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны Зацени в направлении проспекта Победителей. В какой-то момент на дорогу внезапно выскочила косуля, поэтому мужчина резко нажал на тормоз. В результате автомобиль вошел в неуправляемый занос и врезался в отбойник.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
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К счастью, в аварии никто не пострадал.
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