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Власти снова обещают рост зарплат в образовании. Кому и какую прибавку
Источник материала: Tut.by
Власти в очередной раз обещают заметно поднять зарплаты в образовании. «Начато поэтапное повышение зарплаты профессорско-преподавательского состава. В течение будущей пятилетки мы обязательно доведем заработную плату у вас до 150% от средней по стране», —
— Безусловно, все достижения общественного образования — это и ваша заслуга. Мы помним это, ценим и стремимся всячески поддерживать вас, в том числе материально. Начато поэтапное повышение зарплаты профессорско-преподавательского состава. В течение будущей пятилетки мы обязательно доведем заработную плату у вас до 150% от средней по стране, — заявил сегодня Александр Лукашенко.
Ранее Игорь Карпенко 1 сентября 2019 года уже
Сейчас средняя зарплата составляет 1228 рублей (данные за май). То есть средняя зарплата у профессорско-преподавательского состава, если планы властей реализовались уже сейчас, должна составить 1842 рубля.
Сейчас средняя зарплата у профессоров и преподавателей профессоров 1472 рубля (данные за май). Для сравнения: у учителей средние заработки — 1080 рублей в мае. Будет ли повышена зарплата учителям, на сайте президента не сообщается.
Уточним, что суммы указаны по данным Белстата до вычета налогов.
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Власти в очередной раз обещают заметно поднять зарплаты в образовании. "Начато поэтапное повышение зарплаты профессорско-преподавательского состава. В течение...
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