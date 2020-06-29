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Лукашенко поручил к следующей вступительной кампании разработать новые правила поступления в вузы

29.06.2020 13:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко поручил к следующей вступительной кампании разработать новые правила поступления в вузы

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разработать новые правила поступления в вузы к следующей вступительной кампании. Об этом глава государства заявил во время встречи с педагогическим активом страны, информирует БЕЛТА.

Президент Беларуси подчеркнул, что для поступления в вузы нужны знания и желание учиться, а при отборе необходимо видеть человека, а не только итоги тестирования.

Александр Лукашенко заявил, что как преподаватель понимает, как важно видеть человека, разговаривать с глазу на глаз.

Глава государства также отметил, что за тестированием невозможно рассмотреть в абитуриенте будущего гражданина.

Президент Беларуси добавил, что предполагаемые нововведения будут обсуждаться очень широко.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разработать новые правила поступления в вузы к следующей вступительной кампании. Об этом глава государства заявил...
 
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