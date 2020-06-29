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В Минске проезд в метро теперь оплачивают лицом

29.06.2020 13:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На одной из станции минского метро появился биометрический терминал сервиса «Смотри и проходи» от Беларусбанка. С помощью этой системы пассажирам подземки предлагают платить за проезд, технология использует систему распознавания лиц.

Сервис считывает биометрические параметры лица человека, ищет его в базе данных – и снимает деньги за проезд со счета клиента в режиме реального времени. Создатели уверяют, что система узнает человека даже при плохом освещении. И в том случае, если он будет в очках или медицинской маске. На всю процедуру распознавания уйдет не более двух секунд, пишет TUT.by.

Чтобы воспользоваться сервисом, следует скачать мобильное приложение Беларусбанка, зарегистрироваться в нем, выбрать сервис в списке услуг и сохранить цифровой слепок своего лица. При этом сервис доступен для держателей карточек вообще любых банков.

Сейчас биометрический терминал – в режиме пилотного тестирования. Он установлен лишь на станции метро «Площадь Ленина», тестируют систему сотрудники банка и метрополитена. Если все пойдет по плану, система станет доступна для всех пассажиров с открытием третьей ветки метро. Такие терминалы поставят не только на «Площади Ленина», но и на одной из новых станций.

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Теги: Минск
 
 
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На одной из станции минского метро появился биометрический терминал сервиса «Смотри и проходи» от Беларусбанка. С помощью этой системы пассажирам подземки...
 
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