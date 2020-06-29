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Президент о новых правилах поступления в вузы: поставлена задача создать к следующей вступительной кампании
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси 29 июня встретился с педагогическим активом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент подчеркнул, что назрела необходимость поговорить не только о достижениях сферы, но и обсудить вопросы на злобу дня.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому, взяв лучшее из прошлой системы поступления в вузы, тестирование, которое мы уже прошли (шишки набили), взяв все лучшее, поставлена задача перед Министерством образования (это и задача вам) к следующей вступительной кампании создать новые правила поступления в вузы.
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Президент о новых правилах поступления в вузы: поставлена задача создать к следующей вступительной кампании
Новости Беларуси. Президент Беларуси 29 июня встретился с педагогическим активом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На мероприятие приглашены...
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