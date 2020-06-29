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Иностранцам, приехавшим на срок до 10 суток, с 1 июля не надо будет регистрироваться - МВД

29.06.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 1 июля вступают в силу изменения в закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Согласно обновленному закону, прибывшие в Беларусь на срок до десяти суток освобождаются от обязанности регистрации в органах внутренних дел или Министерстве иностранных дел, сообщили БЕЛТА в МВД.

Иностранцам, приехавшим на срок до 10 суток, с 1 июля не надо будет регистрироваться - МВД

В Департаменте по гражданству и миграции МВД сообщили, что изменения в законе направлены на повышение туристической и инвестиционной привлекательности. "Так, с 1 июля освобождаются от обязанности регистрации в органах внутренних дел или Министерстве иностранных дел иностранцы, прибывшие в Беларусь на срок до десяти суток. То есть если иностранец прибыл в нашу страну и поселился по частному адресу на срок, не превышающий 10 суток, он не подлежит регистрации как временно пребывающий. Сейчас без регистрации можно пребывать не более 5 суток - кроме россиян и граждан некоторых других стран-соседей, заключивших межправительственные соглашения с Беларусью о более длительном пребывании без регистрации", - рассказали в МВД.

Гостиницы, санаторно-курортные и оздоровительные организации, а также субъекты агроэкотуризма не будут заниматься регистрацией временно пребывающих в Беларусь иностранцев. Теперь эти объекты станут напрямую информировать органы внутренних дел - с помощью портала электронных услуг либо иным способом.

"Расширен перечень оснований для получения разрешения на временное проживание иностранцами, прибывающими в страну для обучения. Это изменение позволит вузам привлекать в Беларусь больше иностранных студентов, увеличить экспорт образовательных услуг, упорядочить довузовскую подготовку", - отметили в МВД.

Для высококвалифицированных иностранных работников предусматривается выдача разрешения на временное проживание сроком до двух лет. При этом с 7 до 3 лет снижен ценз временного проживания таких иностранцев для последующего получения разрешения на постоянное проживание. Также с 7 до 5 лет снижен срок временного проживания, необходимый для получения иностранцами в дальнейшем вида на жительство в Беларуси.

Если иностранец инвестирует в Беларуси, он также может получить разрешение на постоянное проживание. Однако если раньше необходимый минимальный размер инвестиции исчислялся в валюте и составлял 150 тыс. евро, то в новой редакции указывается сумма 15 тыс. базовых величин (на сегодня Br405 тыс.).

Изменения в законе также касаются упрощения порядка принятия компетентными органами решений об отказе в визе или во въезде в страну. С 1 июля по запросам иностранцев, в том числе через официальный сайт МВД, можно безвозмездно получить информацию о фактических обстоятельствах и основаниях, сроках их включения в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.

 
 
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