Кот прыгнул на клавиши пианино. Вот что с ним произошло, когда оно заиграло

Источник материала: Tut.by

Что будет, если оставить рядом пианино с открытой крышкой и кота? Иногда результат бывает очень интересным: например, на выходе можно получить настоящую музыку для фильма ужасов! Именно такой момент попал на видео: взгляните, что произошло.