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Кот прыгнул на клавиши пианино. Вот что с ним произошло, когда оно заиграло
Источник материала: Tut.by
Что будет, если оставить рядом пианино с открытой крышкой и кота? Иногда результат бывает очень интересным: например, на выходе можно получить настоящую музыку для фильма ужасов! Именно такой момент попал на видео: взгляните, что произошло.
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