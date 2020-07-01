Источник материала: ОНТ

Стали известны сроки проведения молодежного чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе, в котором примет участие сборная Беларуси.

Турнир пройдет в Дания с 13 по 19 декабря. Путевку в элиту получит победитель соревнований. Соперниками белорусской молодёжной сборной станут команды Дании, Латвии, Норвегии и Венгрии. В 2019 году на домашнем турнире Беларуси заняла третье место, пропустив вперед Австрию и Латвию.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram