ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жители Минска продолжают жаловаться на качество воды. Когда ее можно будет использовать без опасений?

01.07.2020 19:46 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Жители Минска продолжают жаловаться на качество воды. Когда ее можно будет использовать без опасений?

В середине прошлой недели Минск накрыло серьезным испытанием. Без качественной воды в разгар жаркого дня остались сразу два крупных района столицы. Выстроились очереди к цистернам и источникам.

Службы сработали оперативно, тут же начали решать проблему, чуть позже сообщили о том, что будет с платежами за воду на фоне такого ЧП. И хотя вроде бы на все главные вопросы ответы уже получены, все равно тема активно обсуждается, а местами по-прежнему додумывается. Так что мы решили еще раз спросить у тех, кто знает наверняка.

В студии «ОбъективНо» – директор предприятия «Минскводоканал» Олег Аврутин и заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак.

Подробности в видео


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В середине прошлой недели Минск накрыло серьезным испытанием. Без качественной воды в разгар жаркого дня остались сразу два крупных района столицы. Выстроились...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не на словах, на деле. Аргументированно о достижениях Беларуси в сельском хозяйстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика