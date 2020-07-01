Жители Минска продолжают жаловаться на качество воды. Когда ее можно будет использовать без опасений?

Источник материала: ОНТ

В середине прошлой недели Минск накрыло серьезным испытанием. Без качественной воды в разгар жаркого дня остались сразу два крупных района столицы. Выстроились очереди к цистернам и источникам.

Службы сработали оперативно, тут же начали решать проблему, чуть позже сообщили о том, что будет с платежами за воду на фоне такого ЧП. И хотя вроде бы на все главные вопросы ответы уже получены, все равно тема активно обсуждается, а местами по-прежнему додумывается. Так что мы решили еще раз спросить у тех, кто знает наверняка.

В студии «ОбъективНо» – директор предприятия «Минскводоканал» Олег Аврутин и заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак.

Подробности в видео





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