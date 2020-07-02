Что произойдет с организмом, если есть много меда, рассказал врач

Источник материала: ОНТ

Если есть мед в больших количествах, то это очень затрудни процесс похудения, заявила диетолог Ольга Деккер, пишет РИА Новости.

Специалист объяснила, что у меда высокий гликемический индекс – 60. Это означает, что мед резко повышает уровень глюкозы в крови, в результате поджелудочная железа вырабатывает гормон инсулин, и именно он мешает эффективной потере веса.

Она также рассказала, что мед – очень калорийный продукт: в 100 граммах содержится 304 килокалории, а в столовой ложке – 64 килокалории. При этом он полезен для организма, поскольку в нем есть витамины B, C, К и фолиевая кислота. Кроме того, мед – отличный антисептиком.

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