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На фронт попал в 42-м, был сапёром. Как сейчас живёт 100-летний герой Великой Отечественной войны

02.07.2020 17:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минская область готовится к празднованию Дня Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На фронт попал в 42-м, был сапёром. Как сейчас живёт 100-летний герой Великой Отечественной войны

В каждом районе разработана своя программа. Особое внимание – ветеранам. Сегодня их 638 человек. И заботой, и вниманием окружен каждый. Накануне праздника проведено обследование материально-бытовых условий их проживания. Получили ветераны и слова поздравлений.

На фронт попал в 42-м, был сапёром. Как сейчас живёт 100-летний герой Великой Отечественной войны

Дом Михаила Михайловича Лосика скромно стоит на окраине Миколаевщины. О том, что здесь живет герой Великой Отечественной войны, говорит лишь небольшая табличка на фасаде здания. На фронт Михаил Михайлович попал в 42-м году. Был сапером. Многое стерлось из памяти, но война не забывается.

На фронт попал в 42-м, был сапёром. Как сейчас живёт 100-летний герой Великой Отечественной войны

Подробнее смотрите в видеоматериале Вероники Сайко.

Люди в материале: Вероника Сайко, Михаил Лосик

 
 
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Новости Беларуси. Минская область готовится к празднованию Дня Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В каждом районе разработана своя программа....
 
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