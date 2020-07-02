МАРТ рассказал, что делать в спорной ситуации при покупке товара в интернет-магазине

Источник материала: Вороновская газета





Куда обращаться потребителям в спорных ситуациях, связанных с приобретением товаров через интернет-магазины, рассказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

«Рекомендую обратиться к самому продавцу. При этом не использовать только телефонную связь — лучше по электронной почте. И не через социальные сети, в которых есть аккаунты интернет-продавцов, а непосредственно через форму обратной связи на сайте интернет-магазина. В последующем стоит сохранять электронные сообщения и ответы от продавца», — отметила Инна Гаврильчик.

Если продавец не реагирует на заявления, претензии, которые потребитель высказывает, следует обратиться в местный исполнительно-распорядительный орган. «По указу №498 жалобы, обращения должны рассматриваться на местах, то есть в местных органах власти. Например, в администрации того района, на территории которого зарегистрирован интернет-продавец, или же того, где проживает потребитель. Обращаемся туда, предъявляем претензию, просим разобраться и принять меры», — сказала она. Представитель МАРТ уточнила: если продавец не пошел навстречу и требование не удовлетворил, вопрос может быть решен в судебном порядке.

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