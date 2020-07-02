ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

МАРТ рассказал, что делать в спорной ситуации при покупке товара в интернет-магазине

02.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

МАРТ рассказал, что делать в спорной ситуации при покупке товара в интернет-магазине

Куда обращаться потребителям в спорных ситуациях, связанных с приобретением товаров через интернет-магазины, рассказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

«Рекомендую обратиться к самому продавцу. При этом не использовать только телефонную связь — лучше по электронной почте. И не через социальные сети, в которых есть аккаунты интернет-продавцов, а непосредственно через форму обратной связи на сайте интернет-магазина. В последующем стоит сохранять электронные сообщения и ответы от продавца», — отметила Инна Гаврильчик.

Если продавец не реагирует на заявления, претензии, которые потребитель высказывает, следует обратиться в местный исполнительно-распорядительный орган. «По указу №498 жалобы, обращения должны рассматриваться на местах, то есть в местных органах власти. Например, в администрации того района, на территории которого зарегистрирован интернет-продавец, или же того, где проживает потребитель. Обращаемся туда, предъявляем претензию, просим разобраться и принять меры», — сказала она. Представитель МАРТ уточнила: если продавец не пошел навстречу и требование не удовлетворил, вопрос может быть решен в судебном порядке.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Куда обращаться потребителям в спорных ситуациях, связанных с приобретением товаров через интернет-магазины, рассказала начальник управления защиты прав...
 
Новости дня
Новости разные
 
Штраф до 670 рублей. В Минской области действует запрет на посещение лесов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика