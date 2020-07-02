Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Двоих флористов задержали стражи порядка в Кобрине Один из мужчин забрал мак с чужого участка, всего порядка 4.5 килограмма. Хозяйка цветов сразу позвонила на линию 102. Женщина сообщила, что с ее участка кто-то унес...

Один из мужчин забрал мак с чужого участка, всего порядка 4.5 килограмма. Хозяйка цветов сразу позвонила на линию 102. Женщина сообщила, что с ее участка кто-то унес красные цветы. Сама она не уничтожала растение, поскольку кормила им козу. Услышав в огороде странные звуки, дама отправилась туда с проверкой. Во дворе заметила незнакомца с цветами мака. Сначала незваный гость направился к хозяйке, но получил отпор и убежал, после чего сел в такси. Правоохранители разобрались в ситуации, оказалось, фигурант был не один. Пока он срезал растения, товарищ ожидал в автомобиле. Приятели уехали в районный центр, растения оставили возле хозпостройки. Задержали мужчин, когда они готовились к обработке цветов для дальнейшего их употребления.