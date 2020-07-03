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В Брестской крепости возложили цветы к вечному огню

03.07.2020 14:45 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" сегодня состоялось торжественное возложение венков у вечного огня на площади церемониалов.

В Брестской крепости возложили цветы к вечному огню

В Брестской крепости возложили цветы к вечному огню

В Брестской крепости возложили цветы к вечному огню

В Брестской крепости возложили цветы к вечному огню

В Брестской крепости возложили цветы к вечному огню

В Брестской крепости возложили цветы к вечному огню

В Брестской крепости возложили цветы к вечному огню

В Брестской крепости возложили цветы к вечному огню

В Брестской крепости возложили цветы к вечному огню

В Брестской крепости возложили цветы к вечному огню

В Брестской крепости возложили цветы к вечному огню

 
 
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  В мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" сегодня состоялось торжественное возложение венков у вечного огня на площади церемониалов.
 
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