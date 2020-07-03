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В Брестской крепости возложили цветы к вечному огню
03.07.2020 14:45 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" сегодня состоялось торжественное возложение венков у вечного огня на площади церемониалов.
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В мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" сегодня состоялось торжественное возложение венков у вечного огня на площади церемониалов.
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