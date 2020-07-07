Ремонт путепровода начался на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской в Минске

Источник материала: ОНТ

Ещё один путепровод ушёл на реконструкцию. Ремонтные работы начались на развязке улицы Орловская и проспекта Победителей в столице.

Это внесло коррективы в движение транспорта. Так, ближайшее время оно будет ограничено на участках от улицы Тимирязева до съездов на проспект, и от Нарочанской до улицы Саперов. Объехать ремонтную зону можно по Тимирязева, проспекту Машерова или через МКАД. Общественного транспорта это не касается.

Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома: «На улице Нарочанской мы видим высокую интенсивность движения, там возможны некоторые задержки при проезде. Поэтому мы рекомендуем сворачивать с проспекта на улицу Ратомскую, затем — на улицу Тимирязева и далее двигаться до улицы Саперов, по которой можно вернуться снова на проспект Победителей. В настоящее время это оптимальный маршрут. Для удобства водителей там изменена схема организации дорожного движения, появились дополнительные полосы, скорректированы графики работы светофорных объектов, организованы так называемые зеленые волны».

На время реконструкции пустят дополнительные автобусы, изменятся и троллейбусные маршруты. Ремонт продлится до ноября. Последний раз путепровод обновляли почти 20 лет назад.

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