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Ремонт путепровода начался на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской в Минске
Источник материала: ОНТ
Ещё один путепровод ушёл на реконструкцию. Ремонтные работы начались на развязке улицы Орловская и проспекта Победителей в столице.
Это внесло коррективы в движение транспорта. Так, ближайшее время оно будет ограничено на участках от улицы Тимирязева до съездов на проспект, и от Нарочанской до улицы Саперов. Объехать ремонтную зону можно по Тимирязева, проспекту Машерова или через МКАД. Общественного транспорта это не касается.
На время реконструкции пустят дополнительные автобусы, изменятся и троллейбусные маршруты. Ремонт продлится до ноября. Последний раз путепровод обновляли почти 20 лет назад.
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Ещё один путепровод ушёл на реконструкцию. Ремонтные работы начались на развязке улицы Орловская и проспекта Победителей в столице. Это внесло коррективы в...
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