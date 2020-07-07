Беларусь на 18-м месте среди 166 стран в рейтинге достижения Целей устойчивого развития

Источник материала: ОНТ

На пути улучшения благосостояния людей и защиты планеты. Беларусь усилила свои позиции в рейтинге индекса достижения глобальных Целей устойчивого развития.

Среди 166 стран у нас 18-е место. Сотрудничество Беларуси и Германии по этому вопросу обсудили в Совете Республики. Особый акцент на региональное взаимодействие. А способствовать этому будет, в частности, неделя устойчивого развития в нашей стране.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития: «Неделя устойчивого развития предусматривает под собой проведение ряда мероприятий. В связи с создавшейся пока ситуацией эпидемиологической, мы будем проводить в различных форматах. Где-то будут встречи. Где-то в режиме онлайн».

Программа поддержки Беларуси выполняется уже 18 лет. Её основные направления – инклюзивное и равноправное общество, зеленая и цифровая трансформация, а также развитие систем мониторинга выполнения целей устойчивого развития.

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