|
В Минске погиб 3-летний ребенок. Малыш выпал из окна
Источник материала: БTСледователи разбираются в обстоятельствах трагедии в Минске. Погиб 3-летний ребенок. Малыш выпал из окна. Инцидент случился накануне в доме по улице Софьи Ковалевской. Ребенок вместе с родственниками был дома. По словам бабушки, в какой-то момент взрослые вышли на кухню, малыш остался один в комнате. Окно было открыто. Предварительно, ребенок взобрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал вместе с конструкцией. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался в больнице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии в Минске. Погиб 3-летний ребенок. Малыш выпал из окна. Инцидент случился накануне в доме по улице Софьи...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)