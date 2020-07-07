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В Минске погиб 3-летний ребенок. Малыш выпал из окна

07.07.2020 09:06 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии в Минске. Погиб 3-летний ребенок. Малыш выпал из окна. Инцидент случился накануне в доме по улице Софьи Ковалевской. Ребенок вместе с родственниками был дома. По словам бабушки, в какой-то момент взрослые вышли на кухню, малыш остался один в комнате. Окно было открыто. Предварительно, ребенок взобрался на подоконник,  оперся на москитную сетку и  выпал вместе с конструкцией. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался в больнице. 

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии в Минске. Погиб 3-летний ребенок. Малыш выпал из окна. Инцидент случился накануне в доме по улице Софьи...
 
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