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18-летний парень после драки со знакомым разбил чужую машину
Источник материала: БTТоварищи встретились в апартаментах в одном из домов по улице Стрелковой в Гродно. Алкоголь, слово за слово и бурная беседа перешла на повышенные тона. Один из участников застолья схватил нож и ударил по шее компаньона. Не обращая внимания на травму, юноша ушел, а по пути несколько раз ударил чужое авто ногой. Очевидец происходящего вызвал окровавленному парню скорую. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. А вот объясняться с милиционерами придется за разбитый автомобиль. В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Сумма ущерба - более 700 рублей. Будет ли он предъявлять претензии приятелю за травму, не сообщается.
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Товарищи встретились в апартаментах в одном из домов по улице Стрелковой в Гродно. Алкоголь, слово за слово и бурная беседа перешла на повышенные тона. Один из...
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