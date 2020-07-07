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Правоохранители в Минске задержали наркодилера

07.07.2020 09:06 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Карьера завершена, финал очевидный. Столичные правоохранители задержали в Минске наркодилера. По данным ГУВД, 35-летний фигурант работал закладчиком, а взяли его возле леса в одном из районов города. При себе у мужчины был наркотик - параметилэфедрон. Надо сказать, что часть дурмана продавец успел оставить в тайниках до задержания (это 20 закладок). Еще 20 были у него с собой.

Известно, что товар дилер закупал через онлайн-площадку, а потом реализовывал наркотик,  как потребителям, так и мелким распространителям. Вместе с мужчиной задержали и его спутницу. Она сопровождала товарища, когда тот делал закладки. Следователи дадут их действиям правовую оценку. 

 
Теги: Минск
 
 
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Карьера завершена, финал очевидный. Столичные правоохранители задержали в Минске наркодилера. По данным ГУВД, 35-летний фигурант работал закладчиком, а взяли его...
 
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