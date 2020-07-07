Шедевр Рубенса задёшево продали, а потом вспомнили, что это вообще-то оригинал

Источник материала: KYKY

В Лондоне обнаружили «забытую» картину нидерландского живописца Питера Рубенса «Портрет дамы». Она пылилась в частной коллекции почти полтора века (!), пишет Daily Mail.

'Forgotten' Rubens could fetch £3.5million at auction https://t.co/8Z0hiVjZnE — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) July 6, 2020

Шедевр 17 века находился в частной коллекции, начиная с 1878 года. Тогда его купил лондонский юрист Чарльз Батлер. Полотно даже выставлялось в Королевской академии, но спустя долгое-долгое время его ошибочно посчитали работой не самого Рубенса, а его ученика. И в 2017 году картину продали на аукционе в 40 раз дешевле, чем она стоит на самом деле, – за 97 тысяч долларов.

Анонимный покупатель портрета заподозрил его истинное происхождение. После экспертизы в Sotheby's догадки подтвердились. С помощью инфракрасной камеры специалисты доказали: картина на самом деле принадлежит кисти Рубенса. И вот полотно собираются выставить на торги 29 июля. Только теперь его примерная стоимость – до 4,4 миллиона долларов.