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Шедевр Рубенса задёшево продали, а потом вспомнили, что это вообще-то оригинал

07.07.2020 10:48 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Лондоне обнаружили «забытую» картину нидерландского живописца Питера Рубенса «Портрет дамы». Она пылилась в частной коллекции почти полтора века (!), пишет Daily Mail.

Шедевр 17 века находился в частной коллекции, начиная с 1878 года. Тогда его купил лондонский юрист Чарльз Батлер. Полотно даже выставлялось в Королевской академии, но спустя долгое-долгое время его ошибочно посчитали работой не самого Рубенса, а его ученика. И в 2017 году картину продали на аукционе в 40 раз дешевле, чем она стоит на самом деле, – за 97 тысяч долларов.

Анонимный покупатель портрета заподозрил его истинное происхождение. После экспертизы в Sotheby's догадки подтвердились. С помощью инфракрасной камеры специалисты доказали: картина на самом деле принадлежит кисти Рубенса. И вот полотно собираются выставить на торги 29 июля. Только теперь его примерная стоимость – до 4,4 миллиона долларов.

 
 
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В Лондоне обнаружили «забытую» картину нидерландского живописца Питера Рубенса «Портрет дамы». Она пылилась в частной коллекции почти полтора века (!), пишет Daily...
 
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