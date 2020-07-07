На заседании коллегии Комитета государственного контроля Минской области рассмотрены результаты контрольно-аналитических мероприятий по вопросу организации захоронения коммунальных отходов.

По оценке Комитета, в области созданы все предпосылки для полной реализации мероприятий Концепции создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их захоронения (утверждена постановлением Совмина от 23.10.2019 №715), предусматривающих вывод из эксплуатации до 31 декабря 2021 года всех мини-полигонов для захоронения ТКО. За 2019 год были рекультивированы 23 мини-полигоны ТКО, на 2020 год запланировано рекультивация 12 мини-полигонов.

Вместе с тем, как отмечено коллегией, в ряде случаев недостаточное качество проведенных при рекультивации работ не позволяет в дальнейшем эффективно использовать данные земельные участки в хозяйственной деятельности, в результате отдельные из них зарастают сорной растительностью, а на некоторых образуются стихийные свалки отходов.

По официальным данным в столичном регионе расположено 54 функционирующих объекта захоронения отходов субъектов хозяйствования Минской области (33 полигона и 21 мини-полигон) и 20 закрытых объектов захоронения отходов, подлежащих рекультивации.

При этом, выявлены случаи фактического использования закрытых и не функционирующих по отчетным данным полигонов, а на территории ряда районов полигоны по захоронению отходов размещались на земельных участках без правоудостоверяющих документов.

Контрольными мероприятиями обозначен ряд нарушений законодательства: несоблюдение установленного порядка учета принимаемых на полигон отходов, неполная уплата налога на землю и несвоевременное возмещение экологического налога; факты захоронения вторичных материальных ресурсов, отсутствие постоянного радиационного дозиметрического контроля поступающих отходов; загрязнение твердыми коммунальными отходами прилегающих к полигонам территорий (земли гослесфонда, сельскохозяйствнного назначения) и др.

Коллегией Комитета обращено внимание местных исполнительных и распорядительных органов на недостаточную работу по заключению и исполнению договоров на вывоз отходов, что, по мнению Комитета, способствует образованию несанкционированных свалок. Кроме того, указано на имеющиеся проблемы с соблюдением норм противопожарной безопасности и возмещением вреда, причиненного окружающей среде в результате указных возгораний. На объектах захоронения отходов в 14 районах области за 2017-2020 годы подразделениями МЧС зарегистрировано 44 случая возгорания площадью свыше 16 тысяч квадратных метров.

Коллегией поручено местным исполнительным и распорядительным органам совместно с заинтересованными службами и организациями принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений.

В.СТАДОЛЬНИК, председатель Комитета государственного контроля Минской области.