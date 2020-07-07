В районном Совете ветеранов бережно сохраняют старые добрые традиции – к праздничному дню, знаменательной дате, к юбилейному дню рождения сказать своим заслуженным современникам теплые слова приветствия и благодарности за многолетний труд или воинскую доблесть, вручить сувениры, подарки, уделить внимание, чтобы человек на заслуженном отдыхе знал, что его не забывают и ценят его прежние заслуги.

Это еще и возможность напомнить младшим поколениям о людях, наших земляках, которые оставили свой заметный след в защите родного края, его возрождении в послевоенное время, своим трудом и талантом крепили экономику района, сейчас вносят свой вклад в патриотическое и нравственное воспитание молодежи, делятся жизненным опытом и мудростью.

Накануне Дня Независимости Республики Беларусь поздравления, благодарности и подарки от имени районного Совета ветеранов принимали заслуженные ветераны, юбилейные даты и дни рождения которых совпали с государственным праздником.

Председатель районного Совета ветеранов Анна Ивановна Чечеткина и активисты Совета посетили на дому смолевичанку Евгению Станиславовну Синяк, которая в годы войны в детском возрасте получила инвалидность и накануне праздника Независимости отмечала свой 90-летний юбилей.

Посетили члены общественной организации и поздравили с праздником и участника Великой Отечественной войны, полковника в отставке, жителя деревни Верхмень Петра Егоровича Вардомацкого.

Также поздравления с Днем Республики и 90-летним юбилеем со дня рождения принимала Янина Константиновна Демидчик, которая проживает в агрогородке Слобода Пекалинского сельсовета. Эта заслуженная труженица работала полеводом, занималась выращиваем льна в бывшем колхозе «1 Мая» ( в настоящее время – СПК «Первомайский»). В 1966 году за высокие производственные показатели была удостоена почетного звания Героя Социалистического Труда с вручением золотой медали «Серп и молот» и ордена Ленина. Жители района избирали ее своим депутатом в Верховном Совете Белорусской ССР.

Эти люди – живая история, свидетели ее суровых страниц и создатели славного прошлого нашего края. Они всегда будут заслуживать нашего уважения и почтения.

Э.ПОТАПЧИК.