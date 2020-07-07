Tesla выпустила в продажу красные шорты, товар раскупили за несколько часов

Источник материала: Ежедневник

Компания Илона Маска выпустила новинку - красные шорты с надписью S3XY. Товар оказался раскупленным за несколько часов.

Из-за наплыва желающих купить шорты сайт Tesla стал работать с перебоями.

Илон Маск выпустил такой неожиданный для Tesla продукт, чтобы пошутить над биржевыми игроками, которые считают, что акции Tesla будут падать в цене. Дело в том, что некоторые игроки бирж "шортят" акции. Shorts - вид стратегии, применяемый при ожидании падении стоимости акций. Это слово в английском обозначает также собственно шорты.

Но акции Tesla не падают, как рассчитывали спекулянты, над чем и смеется Маск. Сейчас акции стоят 1280 долларов. Благодаря этому на прошлой неделе Tesla стала самым дорогим в мире автопроизводителем, обогнав по капитализации Toyota.