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Обзор рынка облигаций: июнь 2020

07.07.2020 11:30 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.

В июне на биржевом рынке БВФБ с облигациями было совершено 918 сделок:

  • 558 с государственными облигациями (61% от общего количества);
  • 77 с облигациями Национального банка РБ (8%);
  • 91 с облигациями остальных банков РБ (10%);
  • 192 с корпоративными облигациями (21%).

ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск

Номинал

Валюта

ставка купона %

Дата погашения

Кол-во сделок

Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %

Тип клиента***

ВГДО 254

1000

EUR

4.95

28.11.2025

100

4.86

ЮФЛ

ВГДО 171

100

USD

3.9

20.09.2030

92

6.43

ЮЛ

ВГДО 265

1000

USD

3.7

12.01.2027

88

6.62

ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск

Номинал

Валюта

ставка купона %

Дата погашения

Кол-во сделок

Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %

Тип клиента***

ООО "Хлебозавод №10" Оп1

500

USD

7

29.11.2024

31

6.97

ЮФЛ

ООО "АРЛЕКС" Оп1

1000

USD

7.5

27.05.2025

29

7.5

ЮФЛ

Белорусская железная дорога Оп12

1000

USD

4.7

16.06.2022

22

5.28

ФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск

Номинал

Валюта

ставка купона %

Дата погашения

Кол-во сделок

Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %

Тип клиента***

АСБ Лизинг ООО Оп114

100

BYN

6.75

31.12.2024

24

7

ЮЛ

Белинвестбанк ОАО Оп70

1000

BYN

7.75

01.07.2021

17

8.04

ЮЛ

АСБ Лизинг ООО Оп115

100

BYN

8.75

31.12.2024

13

8.98

ЮЛ

Общее количество сделок в июне выросло на 50% по сравнению с предыдущим периодом. Основной прирост произошел за счет активность в государственном сегменте рынка.

ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок возглавляют ВГДО 254, номинированные в евро.На второй и третьей позиции расположились соответственно облигации ВГДО 171 и ВГДО 265, номинированные в долларах США.

ТОП 3 корпоративных облигаций по количеству сделок возглавляют долларовые облигации ООО "Хлебозавод №10". Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.

В денежном выражении общий объем сделок составил 1564.2 млн.рублей, из них :

  • 1294.23 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (83% от объема);
  • 38.57 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (2%);
  • 225.5 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (14%);
  • 5.85 млн.рублей с корпоративными облигациями (1%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск

Номинал

Валюта

ставка купона %

Дата погашения

Объем сделок, млн.руб

Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %

Тип клиента***

ВГДО 152

1000

USD

7

12.08.2022

319.82

6.8

ЮЛ

ВГДО 258

1000

USD

4.6

22.03.2024

150.99

7.15

ЮФЛ

ВГДО 153

1000

USD

7

12.08.2022

123.09

1.26

ЮЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск

Номинал

Валюта

ставка купона %

Дата погашения

Объем сделок, млн.руб

Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %

Тип клиента***

ЧП "ТД "Форсаж Инструмент Бел" Оп2

1000

USD

7

14.07.2022

1.05

6.97

ЮФЛ

Белорусская железная дорога Оп12

1000

USD

4.7

16.06.2022

0.96

5.28

ФЛ

ООО "Европейское аграрное агентство" Оп1

100

USD

7.5

16.04.2021

0.78

5.78

ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск

Номинал

Валюта

ставка купона %

Дата погашения

Объем сделок, млн.руб

Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам %

Тип клиента***

Белинвестбанк ОАО Оп70

1000

BYN

7.75

01.07.2021

82.47

8.04

ЮЛ

БПС-Сбербанк ОАО Оп103

1000

BYN

9.25

03.12.2026

30.15

8.85

ЮФЛ

АСБ Лизинг ООО Оп115

100

BYN

8.75

31.12.2024

16.34

8.98

ЮЛ

Объем торгов в июне вырос практически в 2 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Основной прирост ожидаемо произошел за счет активность в государственном сегменте рынка.

ТОП 3 государственных бумаг по объему сделок возглавляют ВГДО 152, номиналом в долларах США. На второй и третьей позиции рейтинга расположились соответственно ВГДО 258 и ВГДО 153, номинированные также в долларах США. Отметим, что 2/3 бумаг рейтинга доступны к обращению только среди юридических лиц.

Первую позицию ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок в рассматриваемом периоде заняли облигации ЧП "ТД "Форсаж Инструмент Бел", номинированные в долларах США.В целом рейтинг представлен бумагами номиналом сугубо в долларах США.

ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок возглавили бумаги Белинвестбанк ОАО. Валютная структура данного рейтинга осталась без изменений, и представлена только белорусским рублем.

* без учета сделок РЕПО
** среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению
*** Данные бумаги могут приобретать … : ЮЛ – только юридические лица; ФЛ – только физические лица; ЮФЛ – все

Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.comОбзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС....
 
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