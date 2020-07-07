Обзор рынка облигаций: июнь 2020

Источник материала: Myfin

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Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС . Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.



В июне на биржевом рынке БВФБ с облигациями было совершено 918 сделок:

558 с государственными облигациями (61% от общего количества);

77 с облигациями Национального банка РБ (8%);

91 с облигациями остальных банков РБ (10%);

192 с корпоративными облигациями (21%).

ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 254 1000 EUR 4.95 28.11.2025 100 4.86 ЮФЛ ВГДО 171 100 USD 3.9 20.09.2030 92 6.43 ЮЛ ВГДО 265 1000 USD 3.7 12.01.2027 88 6.62 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ООО "Хлебозавод №10" Оп1 500 USD 7 29.11.2024 31 6.97 ЮФЛ ООО "АРЛЕКС" Оп1 1000 USD 7.5 27.05.2025 29 7.5 ЮФЛ Белорусская железная дорога Оп12 1000 USD 4.7 16.06.2022 22 5.28 ФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** АСБ Лизинг ООО Оп114 100 BYN 6.75 31.12.2024 24 7 ЮЛ Белинвестбанк ОАО Оп70 1000 BYN 7.75 01.07.2021 17 8.04 ЮЛ АСБ Лизинг ООО Оп115 100 BYN 8.75 31.12.2024 13 8.98 ЮЛ

Общее количество сделок в июне выросло на 50% по сравнению с предыдущим периодом. Основной прирост произошел за счет активность в государственном сегменте рынка.

ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок возглавляют ВГДО 254, номинированные в евро.На второй и третьей позиции расположились соответственно облигации ВГДО 171 и ВГДО 265, номинированные в долларах США.

ТОП 3 корпоративных облигаций по количеству сделок возглавляют долларовые облигации ООО "Хлебозавод №10". Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.

В денежном выражении общий объем сделок составил 1564.2 млн.рублей, из них :

1294.23 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (83% от объема);

38.57 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (2%);

225.5 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (14%);

5.85 млн.рублей с корпоративными облигациями (1%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 152 1000 USD 7 12.08.2022 319.82 6.8 ЮЛ ВГДО 258 1000 USD 4.6 22.03.2024 150.99 7.15 ЮФЛ ВГДО 153 1000 USD 7 12.08.2022 123.09 1.26 ЮЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ЧП "ТД "Форсаж Инструмент Бел" Оп2 1000 USD 7 14.07.2022 1.05 6.97 ЮФЛ Белорусская железная дорога Оп12 1000 USD 4.7 16.06.2022 0.96 5.28 ФЛ ООО "Европейское аграрное агентство" Оп1 100 USD 7.5 16.04.2021 0.78 5.78 ЮФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** Белинвестбанк ОАО Оп70 1000 BYN 7.75 01.07.2021 82.47 8.04 ЮЛ БПС-Сбербанк ОАО Оп103 1000 BYN 9.25 03.12.2026 30.15 8.85 ЮФЛ АСБ Лизинг ООО Оп115 100 BYN 8.75 31.12.2024 16.34 8.98 ЮЛ

Объем торгов в июне вырос практически в 2 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Основной прирост ожидаемо произошел за счет активность в государственном сегменте рынка.

ТОП 3 государственных бумаг по объему сделок возглавляют ВГДО 152, номиналом в долларах США. На второй и третьей позиции рейтинга расположились соответственно ВГДО 258 и ВГДО 153, номинированные также в долларах США. Отметим, что 2/3 бумаг рейтинга доступны к обращению только среди юридических лиц.

Первую позицию ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок в рассматриваемом периоде заняли облигации ЧП "ТД "Форсаж Инструмент Бел", номинированные в долларах США.В целом рейтинг представлен бумагами номиналом сугубо в долларах США.

ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок возглавили бумаги Белинвестбанк ОАО. Валютная структура данного рейтинга осталась без изменений, и представлена только белорусским рублем.