|
Обзор рынка облигаций: июнь 2020
Источник материала: Myfin
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами
В июне на биржевом рынке БВФБ с облигациями было совершено 918 сделок:
ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
Общее количество сделок в июне выросло на 50% по сравнению с предыдущим периодом. Основной прирост произошел за счет активность в государственном сегменте рынка.
ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок возглавляют ВГДО 254, номинированные в евро.На второй и третьей позиции расположились соответственно облигации ВГДО 171 и ВГДО 265, номинированные в долларах США.
ТОП 3 корпоративных облигаций по количеству сделок возглавляют долларовые облигации ООО "Хлебозавод №10". Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.
В денежном выражении общий объем сделок составил 1564.2 млн.рублей, из них :
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Объем торгов в июне вырос практически в 2 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Основной прирост ожидаемо произошел за счет активность в государственном сегменте рынка.
ТОП 3 государственных бумаг по объему сделок возглавляют ВГДО 152, номиналом в долларах США. На второй и третьей позиции рейтинга расположились соответственно ВГДО 258 и ВГДО 153, номинированные также в долларах США. Отметим, что 2/3 бумаг рейтинга доступны к обращению только среди юридических лиц.
Первую позицию ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок в рассматриваемом периоде заняли облигации ЧП "ТД "Форсаж Инструмент Бел", номинированные в долларах США.В целом рейтинг представлен бумагами номиналом сугубо в долларах США.
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок возглавили бумаги Белинвестбанк ОАО. Валютная структура данного рейтинга осталась без изменений, и представлена только белорусским рублем.
* без учета сделок РЕПО
Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.comОбзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)