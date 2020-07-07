Обзор рынка акций: июнь 2020

Источник материала: Myfin

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Обзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС .



Основными параметрами анализа выступают:

объем сделок в денежном выражении;

количество заключенных сделок * ;

; цены акций, сформировавшиеся в ходе биржевых торгов на БВФБ.

В июне на биржевом рынке БВФБ с акциями было заключена 290 сделок, что выше показателей предыдущего месяца более чем на 50%.

ТОП 5 акций, по количеству сделок

№ Акции В предыдущем периоде В рассматриваемом периоде Цена Срвз.* *, рублей Сделок, шт Цена Срвз. **, рублей Сделок, шт 1 Савушкин продукт ОАО А3 100 2 129.53 66 2 БПС-Сбербанк ОАО А9 0.41 9 0.19 32 3 ПМК №4 ОАО А1 - - 2 28 4 Барановичский молочный комбинат ОАО А4 78 1 62 20 5 Белинвестбанк ОАО А7 0.39 3 0.12 17

Первую позицию рейтинга по количеству сделок с большим отрывомзаняли акции Савушкин продукт ОАО.Отметим, что в рейтинге присутствуют бумаги двух банков: БПС-Сбербанк ОАО, Белинвестбанк ОАО.

Что касается объема заключенных сделок, в июне произошел существенный спад (на 70%) данного показателяв денежном выражении: до0.57 млн.рублей.

ТОП 5 акций, по объему сделок в денежном выражении

№ Акции В предыдущем периоде В рассматриваемом периоде Цена Срвз **, рублей Объем, тыс.руб Цена Срвз **, рублей Объем, тыс.руб 1 ГПФ "Акцент" ОАО А5 - - 1.23 164.71 2 Барановичский молочный комбинат ОАО А4 78 165.67 62 88.29 3 Савушкин продукт ОАО А3 100 2.9 129.53 86.79 4 Приорбанк ОАО А12 5.87 19.48 5.95 75.62 5 БПС-Сбербанк ОАО А9 0.41 1.56 0.19 46.51

Наибольший объем заключенных сделок в рассматриваемом периодепродемонстрировали акции ГПФ "Акцент" ОАО, занявшие первую позицию рейтинга и обеспечившие почти 25% всего объема сделок в денежном выражении.

Рейтинг бумаг больше всего потерявших или прибавивших в цене за месяц

Акции Цены предыдущем периоде, рублей Цены в текущем периоде, рублей +/-, % min max Срвз. ** min max Срвз. ** Брестский мясокомбинат ОАО А3 - - 25 - - 127 +408 Савушкин продукт ОАО А3 - - 100 120 150.31 129.53 +29.5 Белагропромбанк ОАО А34 - - 0.2 0.2 0.3 0.22 +10 ОАО "Минский молочный завод №1" А1 - - 80 - - 40 -50 БПС-Сбербанк ОАО А9 0.34 0.44 0.41 0.15 0.4 0.19 -53.7 Белинвестбанк ОАО А7 0.39 0.4 0.39 0.03 0.3 0.12 -69.2

Сравнение происходит со средневзвешенной ценой прошлого месяца. Для рейтинга используются только те бумаги, по которым было совершено хотя бы по 1 сделке в каждом периоде.

В рассматриваемом периоде произошло существенное падение объемов сделок по сравнению с предыдущим месяцем, несмотря на то что общее количество сделок увеличилось в 1.5 раза

Такое падение обусловлено в первую очередь эффектом высокой базы сравнения. Поскольку в предыдущем месяце происходила разовая продажа крупных пакетов акций, а в текущем нет – показатели активности опустились до нормального значения по итогам месяца без учета подобных сделок, что в сравнении равно снижению на 70%.