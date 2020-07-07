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Обзор рынка акций: июнь 2020

07.07.2020 11:30 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Обзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС.

Основными параметрами анализа выступают:

  • объем сделок в денежном выражении;
  • количество заключенных сделок *;
  • цены акций, сформировавшиеся в ходе биржевых торгов на БВФБ.

В июне на биржевом рынке БВФБ с акциями было заключена 290 сделок, что выше показателей предыдущего месяца более чем на 50%.

ТОП 5 акций, по количеству сделок

Акции

В предыдущем периоде

В рассматриваемом периоде

Цена Срвз.* *, рублей

Сделок, шт

Цена Срвз. **, рублей

Сделок, шт

1

Савушкин продукт ОАО А3

100

2

129.53

66

2

БПС-Сбербанк ОАО А9

0.41

9

0.19

32

3

ПМК №4 ОАО А1

-

-

2

28

4

Барановичский молочный комбинат ОАО А4

78

1

62

20

5

Белинвестбанк ОАО А7

0.39

3

0.12

17

Первую позицию рейтинга по количеству сделок с большим отрывомзаняли акции Савушкин продукт ОАО.Отметим, что в рейтинге присутствуют бумаги двух банков: БПС-Сбербанк ОАО, Белинвестбанк ОАО.

Что касается объема заключенных сделок, в июне произошел существенный спад (на 70%) данного показателяв денежном выражении: до0.57 млн.рублей.

ТОП 5 акций, по объему сделок в денежном выражении

Акции

В предыдущем периоде

В рассматриваемом периоде

Цена Срвз **, рублей

Объем, тыс.руб

Цена Срвз **, рублей

Объем, тыс.руб

1

ГПФ "Акцент" ОАО А5

-

-

1.23

164.71

2

Барановичский молочный комбинат ОАО А4

78

165.67

62

88.29

3

Савушкин продукт ОАО А3

100

2.9

129.53

86.79

4

Приорбанк ОАО А12

5.87

19.48

5.95

75.62

5

БПС-Сбербанк ОАО А9

0.41

1.56

0.19

46.51

Наибольший объем заключенных сделок в рассматриваемом периодепродемонстрировали акции ГПФ "Акцент" ОАО, занявшие первую позицию рейтинга и обеспечившие почти 25% всего объема сделок в денежном выражении.

Рейтинг бумаг больше всего потерявших или прибавивших в цене за месяц

Акции

Цены предыдущем периоде, рублей

Цены в текущем периоде, рублей

+/-, %

min

max

Срвз. **

min

max

Срвз. **

Брестский мясокомбинат ОАО А3

-

-

25

-

-

127

+408

Савушкин продукт ОАО А3

-

-

100

120

150.31

129.53

+29.5

Белагропромбанк ОАО А34

-

-

0.2

0.2

0.3

0.22

+10

ОАО "Минский молочный завод №1" А1

-

-

80

-

-

40

-50

БПС-Сбербанк ОАО А9

0.34

0.44

0.41

0.15

0.4

0.19

-53.7

Белинвестбанк ОАО А7

0.39

0.4

0.39

0.03

0.3

0.12

-69.2

Сравнение происходит со средневзвешенной ценой прошлого месяца. Для рейтинга используются только те бумаги, по которым было совершено хотя бы по 1 сделке в каждом периоде.

В рассматриваемом периоде произошло существенное падение объемов сделок по сравнению с предыдущим месяцем, несмотря на то что общее количество сделок увеличилось в 1.5 раза

Такое падение обусловлено в первую очередь эффектом высокой базы сравнения. Поскольку в предыдущем месяце происходила разовая продажа крупных пакетов акций, а в текущем нет – показатели активности опустились до нормального значения по итогам месяца без учета подобных сделок, что в сравнении равно снижению на 70%.

Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.comОбзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС.Основными...
 
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