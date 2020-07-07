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Обзор рынка акций: июнь 2020
Источник материала: Myfin
Обзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами
Основными параметрами анализа выступают:
В июне на биржевом рынке БВФБ с акциями было заключена 290 сделок, что выше показателей предыдущего месяца более чем на 50%.
ТОП 5 акций, по количеству сделок
Первую позицию рейтинга по количеству сделок с большим отрывомзаняли акции Савушкин продукт ОАО.Отметим, что в рейтинге присутствуют бумаги двух банков: БПС-Сбербанк ОАО, Белинвестбанк ОАО.
Что касается объема заключенных сделок, в июне произошел существенный спад (на 70%) данного показателяв денежном выражении: до0.57 млн.рублей.
ТОП 5 акций, по объему сделок в денежном выражении
Наибольший объем заключенных сделок в рассматриваемом периодепродемонстрировали акции ГПФ "Акцент" ОАО, занявшие первую позицию рейтинга и обеспечившие почти 25% всего объема сделок в денежном выражении.
Рейтинг бумаг больше всего потерявших или прибавивших в цене за месяц
Сравнение происходит со средневзвешенной ценой прошлого месяца. Для рейтинга используются только те бумаги, по которым было совершено хотя бы по 1 сделке в каждом периоде.
В рассматриваемом периоде произошло существенное падение объемов сделок по сравнению с предыдущим месяцем, несмотря на то что общее количество сделок увеличилось в 1.5 раза
Такое падение обусловлено в первую очередь эффектом высокой базы сравнения. Поскольку в предыдущем месяце происходила разовая продажа крупных пакетов акций, а в текущем нет – показатели активности опустились до нормального значения по итогам месяца без учета подобных сделок, что в сравнении равно снижению на 70%.
Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.comОбзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС.Основными...
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