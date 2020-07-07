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ЗВР Беларуси в июне выросли на 11,6 процентов
07.07.2020 12:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В июне золотовалютные резервы выросли на 916,4 млн долларов или на 11,6% после снижения в мае на 3,7 млн долларов (на 0,05%).
Как отмечается в сообщении Нацбанка, ссновным фактором роста уровня золотовалютных резервов в июне стало поступление средств от размещения министерством финансов еврооблигаций (1,25 млрд долларов). Также увеличению резервов способствовал рост стоимости монетарного золота.
В июне 2020 года исполнение долговых обязательств Беларуси в инвалюте составило 287 млн долларов, за первое полугодие – почти 2 млрд долларов.
Как сообщалось, в 2019 году ЗВР Беларуси выросли на 2,2 млрд олларов, или на 31,2%, до рекордных 9,4 млрд долларов (2,7 месяца импорта) на фоне исполнения обязательств в инвалюте на 4,2 млрд долларов. Основным источником роста ЗВР в 2019 году стала покупка инвалюты на внутреннем валютном рынке.
По итогам года Нацбанк планирует удержать размер резервов на уровне не ниже 7,3 млрд долларов.
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В июне золотовалютные резервы выросли на 916,4 млн долларов или на 11,6% после снижения в мае на 3,7 млн долларов (на 0,05%).
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