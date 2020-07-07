ЗВР Беларуси в июне выросли на 11,6 процентов

Источник материала: Ежедневник

В июне золотовалютные резервы выросли на 916,4 млн долларов или на 11,6% после снижения в мае на 3,7 млн долларов (на 0,05%).

Как отмечается в сообщении Нацбанка, ссновным фактором роста уровня золотовалютных резервов в июне стало поступление средств от размещения министерством финансов еврооблигаций (1,25 млрд долларов). Также увеличению резервов способствовал рост стоимости монетарного золота.

В июне 2020 года исполнение долговых обязательств Беларуси в инвалюте составило 287 млн долларов, за первое полугодие – почти 2 млрд долларов.

Как сообщалось, в 2019 году ЗВР Беларуси выросли на 2,2 млрд олларов, или на 31,2%, до рекордных 9,4 млрд долларов (2,7 месяца импорта) на фоне исполнения обязательств в инвалюте на 4,2 млрд долларов. Основным источником роста ЗВР в 2019 году стала покупка инвалюты на внутреннем валютном рынке.

По итогам года Нацбанк планирует удержать размер резервов на уровне не ниже 7,3 млрд долларов.