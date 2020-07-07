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В Слуцкой ЦРБ возобновили проведение платных экспресс-тестов на коронавирус

07.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Администрация Слуцкой ЦРБ информирует о возобновлении оказания услуги «Тест-система для определения антител к SARS-CoV-2». Тест можно сделать любому желающему, сообщается в группе учреждения во Вконтакте.

Стоимость услуги теперь составляет 29,31 рублей.

Прием пациентов для забора материала осуществляется в кабинете 232 взрослой поликлиники (вход со стороны стоянки, расположенной за поликлиникой) при предъявлении документа подтверждающего оплату. В этом же кабинете с 15:00 до 16:00 выдаются результатыт.

Предварительная запись осуществляется по телефону (801795) 7-16-55.

Ранее SG писал, что результат экспресс-теста при выезде заграницу не принимается.


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Администрация Слуцкой ЦРБ информирует о возобновлении оказания услуги «Тест-система для определения антител к SARS-CoV-2». Тест можно сделать любому желающему.
 
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