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В Слуцкой ЦРБ возобновили проведение платных экспресс-тестов на коронавирус
07.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Администрация Слуцкой ЦРБ информирует о возобновлении оказания услуги «Тест-система для определения антител к SARS-CoV-2». Тест можно сделать любому желающему,
Стоимость услуги теперь составляет 29,31 рублей.
Прием пациентов для забора материала осуществляется в кабинете 232 взрослой поликлиники (вход со стороны стоянки, расположенной за поликлиникой) при предъявлении документа подтверждающего оплату. В этом же кабинете с 15:00 до 16:00 выдаются результатыт.
Предварительная запись осуществляется по телефону (801795) 7-16-55.
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Администрация Слуцкой ЦРБ информирует о возобновлении оказания услуги «Тест-система для определения антител к SARS-CoV-2». Тест можно сделать любому желающему.
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