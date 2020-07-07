Дешевле только пешком. Сколько стоит стать велосипедистом?

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

А чтобы расчет вышел корректным, выделим среди велосипедистов самые распространенные велотипы и проведем расчет для каждого из них.

Велосипед для коротких бытовых поездок

Сюда попадают и «вело-дедушки» на советских аистах, и «вело-тети» с корзинками на переднем колесе, и практически все водители складных велосипедов.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com



Привычные «вело-дедушки» (почтальон Печкин) отнюдь не уходящая натура. Мы видим их каждый день, особенно на селе и частном секторе. Велосипеды у них, как правило, без переключения скоростей и выглядят так, как будто никогда не были новыми. Стоит такой аппарат в б/у состоянии иногда порядка 100 руб., а в новом – 250-300 руб.

На более продвинутом уровне покупают городской велосипед. У него часто низкая рама и всегда простая конструкция, но появляется переключение скоростей. Их обычно три, сам переключатель находится в задней втулке, постоянного обслуживания не требует. Система выходит надежной, долговечной и не требующей постоянного обслуживания. Стоит новый городской велосипед 470-700 руб.

Докупать оборудование к таким велосипедам обычно не нужно, все обычно идет вместе с велосипедом, в т.ч. багажник. Отдельно корзина стоит обычно 20-30 руб. Из экипировки понадобится разве что прищепка на брюки.

Важный момент – такие велосипеды для спорта не годятся. Они сжигают калории примерно также как быстрая ходьба, но полноценной тренировки не выйдет.

Велосипеды для подростков

Подростковых велосипедов, вроде советского орленка и школьника, теперь нет. Велосипеды различаются по ростовкам, т.е. невысокому взрослому и высокому подростку покупают одинаковые модели.

Единственное облегчение родителям – дети обычно соглашаются на «навороченные», но не «профессиональные» велосипеды. Нужно чтобы был переключатель скоростей, но не обязательно от серьезной фирмы. Сгодится самый простой пружинный амортизатор и т.д.

Не стоит думать, что покупая дешевое, вы экономите на детском здоровье. Они по физическим кондициям и уровню подготовки все равно не оценят дорогой спортивный аппарат. Тем более, что у детей любая техника ломается примерно с одинаковой скоростью. Исключений из правила всего два:

если ваш ребенок занимается велоспортом, то покупайте то, что советует тренер;

следите за состоянием тормозов, если не умеете регулировать колодки на ободе – выбирайте дисковые тормоза, это дополнительные 10-15 долларов.

Еще бывает не лишним купить велошлем, если юный гонщик согласится его надевать.

Велосипед с передним амортизатором, 3-мя звездами спереди и 6-8 сзади, и дисковыми тормозами можно найти за 480-700 руб.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Велосипеды для физкультуры и спорта

Велоспорт не единая дисциплина и техника для каждой из них принципиально отличается. И отличия здесь, в первую очередь, не в цене, но конструкции и качестве.

Вот некоторые распространенные типы

Гоночный шоссейный велосипед. Подходит для тренировок на асфальте, на бездорожье и в песке теряет ход. Тонкая треугольная рама, либо из алюминия, либо из карбона. Концы руля загнуты вниз («баран»). Покрышки толщиной с палец. Цена обычно от 800 руб. и выше.

Шоссейный велосипед с переключением скоростей, но без амортизаторов. Покрышки как в обычном дорожном велосипеде. Подходит больше для асфальта и ровных проселков. На плохой дороге от тряски страдают руки. Цены от 360 руб.

Кантри. Похож на шоссейный велосипед, но имеет передний амортизатор. Подходит для асфальта, проселков и умеренного бездорожья. По песку, грязи и снегу идет с переменным успехом, многое зависит от физических кондиций и опыта велосипедиста. Стоит обычно от 390 руб. до 900 руб.

Горный велосипед, двухподвес. Имеет амортизаторы спереди и сзади. Рама небольшая. Покрышки высокие и толстые. Лучше ведет себя на горках, ямах, колдобинах и бордюрах. Из-за второго амортизатора тяжелее, а на хороших дорогах медленнее, чем кантри и шоссейные велосипеды. Горник, как и джип, покупают либо для реальной езды по бездорожью, либо – для уверенной езды по городу.

Цены сильно варьируются, дешевые модели со стальной рамой начинаются от 360 руб., чаще от 400 руб. и выше. Модели с алюминиевой рамой можно найти чуть дешевле 600 руб. Лучше рассчитывать на 800 руб. и более.

Фэтбайк. Этот тип сразу заметен по очень толстым, как у мопеда, но большим как у других велосипедов, колесам. Делается специально для езды по песку и снегу. Крутить педали на обычной дороге гораздо тяжелее. Стоит обычно от 600 руб. до 1 000 руб.

«Имиджевые» велосипеды

Эту категорию велосипедов, в точнее – велосипедистов обойти вниманием никак нельзя. Тем более, что это явление новое, не всем понятное.

Лет 20-30 назад все знали, что солидный человек ездит только на солидном авто. Потом пошла мода на здоровый образ жизни, но пересесть из дорогой машины на дешевый велосипед оказалось труднее. Так постепенно сложился спрос на своего рода имиджевые модели.

Сейчас в Беларуси можно найти велосипеды за 15 000 – 40 000 руб. и дороже. Там будет рама из углепластика (карбон), два амортизатора, колеса большого диаметра и вес меньше 11 кг. Сказать что-то плохое об их качестве невозможно. Но может ли это качество оценить кто-то кроме профессионалов - тоже не ясно.

Что это значит?

Если в запасе нет никакого велосипеда, то стать велосипедистом можно примерно за 200-450 руб. И даже дешевле, если покупать б/у. Текущих расходов тут практически нет. Велосипед может проездить лет 30 с минимальным ремонтом.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Расходы на подростков будут выше. Примерно 500-600 руб. Б/у вариант будет примерно вдвое дешевле. Насколько хватит велосипеда и во что обойдется ремонт, предсказывать не беремся.

Чтоб стать начинающим велосипедистом-физкультурником достаточно тех же 500-600 руб. на технику и дополнительные принадлежности. Чтоб заниматься круглый год понадобится еще примерно еще 300 руб. или больше. И еще 50-100 руб. в год уйдет на обязательные расходы: периодически (не каждый сезон) менять резину, цепь, звезды, втулки и пр. Но тут все индивидуально.

Посчитать расходы спортсмена труднее. Сам велосипед порядка 1 000 руб. и выше. Сверх того, спортсмену (или продвинутому физкультурнику) понадобятся еще некоторые аксессуары:

летняя велоформа – 70 руб.;

зимняя велоформа – 120 руб.;

контактные педали (закрепляют стопу) – от 120 руб.;

велотуфли – от 180 руб.;

велоперчатки – от 17 руб. летние, порядка 50 руб. зимние;

летние, порядка зимние; велокомпьютер (спидометр) – от 15 руб.

Этим экипировка не исчерпывается, а минимальные цены лучше умножать на 2. Если купить все сразу, выйдет дороже велосипеда начального уровня. Цена текущего обслуживания будет пропорциональна нагрузкам на технику.

Что касается имиджевых моделей, то покупать их дешевле, чем за 2 000 руб. никак нельзя, иначе они будут просто недешевыми качественными велосипедами. Здесь не спасет даже бренд – в данный момент в Минске можно купить велосипед BMW на литых дисках всего за 550 руб.