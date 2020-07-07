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Льготный проезд для пенсионеров продлен указом Лукашенко

07.07.2020 12:36 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Согласно подписанному накануне указу №252, пенсионеры получат льготу на проезд в пригородном транспорте. Действие льгот продлено с ранее установленного срока 30 сентября на срок до 31 октября.

В документе говорится о том, что скидкой в 50% пенсионерам можно будет воспользоваться на следующих видах транспорта:

  • железнодорожном;
  • водном;
  • автомобильном.

Все виды транспорта должны быть общего пользования. Все пенсионеры смогут воспользоваться скидкой до 31 октября (ранее льгота действовала до 30 сентября).

Сезонная скидка предусмотрена указом президента №176 «О государственной поддержке пенсионеров» от 29 апреля 2011 года и действует с 1 мая.

 

 
 
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Согласно подписанному накануне указу №252, пенсионеры получат льготу на проезд в пригородном транспорте. Действие льгот продлено с ранее установленного срока 30...
 
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