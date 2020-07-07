Льготный проезд для пенсионеров продлен указом Лукашенко

Согласно подписанному накануне указу №252, пенсионеры получат льготу на проезд в пригородном транспорте. Действие льгот продлено с ранее установленного срока 30 сентября на срок до 31 октября.

В документе говорится о том, что скидкой в 50% пенсионерам можно будет воспользоваться на следующих видах транспорта:

железнодорожном;

водном;

автомобильном.

Все виды транспорта должны быть общего пользования. Все пенсионеры смогут воспользоваться скидкой до 31 октября (ранее льгота действовала до 30 сентября).

Сезонная скидка предусмотрена указом президента №176 «О государственной поддержке пенсионеров» от 29 апреля 2011 года и действует с 1 мая.